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ЕСПЧ впервые вынес решение по акции «Он вам не Димон»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить компенсацию по жалобе координатора штаба Алексея Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой на административное наказание за акцию «Он вам не Димон», сообщается на сайте ЕСПЧ.

Суд посчитал, что были нарушены пять статей Европейской конвенции по правам человека: статья 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), статья 6 (Право на справедливое судебное разбирательство), статья 10 (Свобода выражения мнения), статья 11 (Свобода собраний и объединений) и статья 13 (Право на эффективное средство правовой защиты).

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Дмитриевой 12 500 евро в качестве компенсации морального вреда и 149 евро в качестве компенсации материального вреда. Кроме того, ЕСПЧ постановил оплатить ее судебные издержки в размере 2650 евро.

Ранее Дмитриеву оштрафовали на 10 000 руб. за призывы к участию в акции «Он вам не Димон» в марте 2017 г. и на 1000 руб. за невыполнение требований полиции на самом митинге, а также назначили 20 часов обязательных работ.

Акция «Он вам не Димон» прошла в нескольких городах России 26 марта 2017 г. Поводом стал фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Навального о премьере Дмитрии Медведеве.