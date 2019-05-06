Политика

Новости

Большинство россиян выступают за завершение военной операции в Сирии

Около 55% граждан считают, что российские власти должны завершить военную операцию в Сирии, следует из результатов опроса «Левада-центра». При этом примерно половина россиян (51%) поддерживают политику России в отношении этой ближневосточной страны.

Опрос проводился 18–23 апреля 2019 г., в нем участвовало 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 регионах.

Авторы исследования отмечают, что интерес жителей России к сирийскому конфликту и происходящим там событиям падает – 39% признались, что совсем не следят за тем, что сейчас происходит в Сирии, а 48% отслеживают события без внимания. Внимательно за развитием событий в Сирии следят только 13% респондентов.

Около 6% опрошенных уверены, что военная операция в Сирии может перерасти для России в «новый Афганистан», 31% считает подобное развитие событий вполне вероятным. В нереальности такого сценария убеждены лишь 16% участников исследования.

Российская военная операция в Сирии проводится с осени 2015 г. В декабре 2017 г. власти приняли решение о значительном сокращении российской группировки в Сирии. Президент Владимир Путин тогда заявил о разгроме «наиболее боеспособной группировки террористов» с помощью Вооруженных сил России.