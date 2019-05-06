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Колокольцев заявил о снижении числа дел по статье о репостах в 25 раз

Число уголовных дел по статье о возбуждении ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства после ее частичной декриминализации сократилось в 25 раз – с 223 в 2018 г. до девяти в I квартале 2019 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме. Инициированный им пакет поправок предусматривает отказ от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовная ответственность теперь наступает только в случаях, когда гражданин ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение в течение года. Это касается в том числе и ответственности за репосты.

После принятия поправок о смягчении статьи об экстремизме СКР прекратил дело против менеджера из Твери Сергея Соколова. Его подозревали в преступлении по ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом для дела стало то, что Соколов делал репосты картинок и текстов на своей странице во «В контакте».