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Песков прокомментировал возможность награждения экипажа самолета «Аэрофлота»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал дождаться результатов расследования авиакатастрофы в «Шереметьево» и не ориентироваться на эмоциональный фон в соцсетях. Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать возможность награждения экипажа за героическое поведение во время эвакуации пассажиров.

Песков добавил, что к президенту пока не обращались с просьбой о госнаградах для этих сотрудников авиакомпании «Аэрофлот». Он также сообщил, что никаких решений, связанных с дальнейшей эксплуатацией самолетов SSJ100, пока не принималось. «Это не прерогатива президента – принимать решения в пользу приостановки или продолжения полетов самолетов той или иной модели, той или иной марки. Это могут делать только специалисты», – отметил Песков.

Он также отметил, что не располагает информацией о планах по объявлению в России траура в связи с авиакатастрофой. Траур по погибшим в Мурманской области уже объявлен, он продлится три дня.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову, трое членов экипажа сгоревшего самолета госпитализированы в институт Склифосовского. Командир корабля, второй пилот и бортпроводница находятся в состоянии средней тяжести. У них диагностировано отравление продуктами горения и серьезный шок.

Вечером 5 мая самолет «Аэрофлота» вылетел из «Шереметьево» в Мурманск. По словам членов экипажа, через несколько минут в воздушное судно попала молния, поэтому было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Экипаж попытался произвести аварийную посадку, но хвостовая часть самолета загорелась. Экипаж организовал эвакуацию пассажиров, но не всем удалось выбраться. В результате погиб 41 человек, спаслись 33 пассажира и 4 члена экипажа. Следователи рассматривают несколько версий катастрофы, в том числе неисправность самолета, плохие погодные условия или недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших техосмотр судна. Инцидент в «Шереметьево» стал первой катастрофой с человеческими жертвами при коммерческой эксплуатации SSJ100.