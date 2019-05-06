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«Шереметьево» сообщило об изменениях в расписании рейсов на 6 мая

Аэропорт «Шереметьево» в настоящий момент работает с ограничениями и использует одну взлетно-посадочную полосу из двух, расписание рейсов было скорректировано, сообщила пресс-служба аэропорта. Ограничения будут действовать до 18.00 мск. На месте крушения SSJ100 работают бригады Следственного комитета России (СКР).

Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из «Шереметьево». Он совершал регулярный рейс из Москвы в Мурманск. Через несколько минут после вылета в воздушное судно попала молния, связь с диспетчерами была потеряна. Самолет вернулся в аэропорт вылета для аварийной посадки, во время которой загорелся. Всего на борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа. СКР ранее сообщил о 41 погибшем.

Следственный комитет объявил о том, что прорабатывает несколько версий крушения: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.