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Зеленский отреагировал на крушение самолета в «Шереметьево»

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево». «Жизнь – это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в «Шереметьево». Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет», – написал он на своей странице в Facebook.

В том же сообщении он напомнил России о том, что Украина надеется на возвращение своих граждан на Родину. «А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, мы должны сделать человека и его жизнь главной целью», – добавил он.

Свои соболезнования родным и близким погибших также выразили МИД Франции, Германии, Пакистана, Киргизии, Молдавии, Белоруссии и других стран. Также свои соболезнования принесли Совет Европы, канцлер Австрии и посольство США в России.

Самолет SSJ100, принадлежавший компании «Аэрофлот» и совершавший регулярный рейс Москва – Мурманск, потерпел крушение вечером 5 мая. Он вылетел из Москвы в Мурманск, но вернулся в «Шереметьево» и совершил аварийную посадку, при которой загорелся. В результате погиб 41 человек. Всего на борту самолета находилось 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).