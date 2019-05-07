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Репортеры Reuters освобождены из тюрьмы Мьянмы

Два журналиста Reuters – Ва Лон и Сое Оо – вышли на свободу после более чем 500-дневного заключения в тюрьме Мьянмы, сообщает агентство. Они были арестованы в декабре 2017 г., а в сентябре 2018 г. их приговорили к семи годам заключения за нарушение закона о государственной тайне. Поводом к этому послужили их публикации о массовых убийствах мусульман-рохинджа в Мьянме.

Осужденные журналисты расследовали убийства 10 мужчин и мальчиков-рохинджа в западной части Мьянмы во время разгона армии, начавшегося в августе 2017 г. По оценкам ООН, в результате операции более 730 000 рохинджа бежали в Бангладеш.

Репортеры были помилованы и освобождены после того, как пришедший к власти в марте президент Мьянмы Вин Мьинт, бывший политзаключенный, по традиции объявил об амнистии. Под нее попали 6520 человек. Об этом Associated Press рассказал начальник тюрьмы в Янгоне Зав Зоу.

Об освобождении журналистов ходатайствовали правозащитники и призывало агентство, заявлявшее о невиновности своих сотрудников. Материалы репортеров были удостоены Пулитцеровской премии. Журнал Time назвал «Человеком года» журналистов, подвергшихся преследованиям из-за своей работы. В их числе помимо Ва Лон и Сое Оо оказались колумнист Washington Post Джамаль Хашкоджи, переехавший в США саудовец, убитый в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября, а также филиппинская журналистка Мария Ресса, подвергшаяся преследованию после критических публикаций о президенте Родриго Дутерте.