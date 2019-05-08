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The Times: Мэй не уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании до осени

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не уйдет в отставку до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей Консервативной партии, сообщает газета The Times.

Издание пишет, что премьерская канцелярия разрабатывает план нового крайнего срока для разрешения ситуации вокруг Brexit, согласно которому Мэй может рассчитывать сохранить за собой должность главы кабинета министров на дополнительные четыре месяца по сравнению с теми условиями, которые ей накануне предложил Грэм Брейди, глава комитета 1922 Консервативной партии. Эти условия состояли в том, что Мэй следовало ускорить процесс ухода с поста и объявить об отставке до ухода Палаты общин на летние каникулы, которые обычно начинаются конце июля.

Если же глава правительства не сделает свою должность вакантной к середине июля, то депутаты-консерваторы не успеют провести предварительные избирательные процедуры до летнего роспуска парламента. Расчет противников Мэй заключался в том, что если до парламентских каникул удастся отобрать двоих претендентов на лидерство, то их кандидатуры можно будет предложить на выбор простым избирателям страны, которые являются членами тори. Результаты голосования с их участием и планировалось объявить на съезде консерваторов, который должен пройти с 29 сентября по 2 октября. Теперь реализовать такой график будет практически невозможно, пишет издание.

Как отмечает Reuters, представитель канцелярии Мэй все же назвал переговоры с оппозиционной Лейбористской партией о реализации Brexit конструктивными. «Признавая необходимость выхода из ныне сложившегося тупика в парламенте по вопросу Brexit, команды договорились встретиться для проведения последующих переговоров завтра во второй половине дня», — сказал он.