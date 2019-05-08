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Помпео рассказал о своем внеплановом визите в Ирак

Усиление активности Ирана в районе Персидского залива заставила госсекретаря США Майка Помпео отменить запланированную поездку в Германию и совершить краткосрочный внеплановый визит в Ирак 7 мая. «Мы хотели сообщить им (правительству Ирака – ред.) об увеличении потока угроз» со стороны Тегерана, цитирует руководителя американского внешнеполитического ведомства Associated Press.

В Багдаде госсекретарь встретился с президентом Ирака Бархамом Салихом и премьер-министром Аделем Абдул Махди, а также другими высокопоставленными чиновниками. Как отмечает Reuters, целью встречи было обсуждение безопасности американцев в Ираке, а также выяснение проблем, связанных с безопасностью США в условиях роста активности Ирана. В своем твиттере Помпео рассказал, что посетил Багдад, чтобы «укрепить дружбу» с Ираком и напомнить ему о необходимости защитить дипломатические объекты и персонал западной антитерррористической коалиции.

7 мая Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о том, что располагает «очевидными свидетельствами» подготовки Ираном атаки на американских военных на Ближнем Востоке. Параллельно CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон подозревает Иран в морской переброске баллистических ракет малой дальности в район Персидского залива. Об этом свидетельствуют данные разведки. Телеканал утверждает, что эта информация провоцировала заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об отправке в регион ударной группы ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков.

14 мая президент России Владимир Путин может принять Помпео после его переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщил накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3 мая президент США созванивался с российским коллегой по телефону. По сообщению Кремля, разговор длился около полутора часов. Лидеры, в частности, обсуждали ситуацию в Венесуэле и КНДР.