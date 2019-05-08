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Помпео рассказал о своем внеплановом визите в Ирак

Ведомости
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Усиление активности Ирана в районе Персидского залива заставила госсекретаря США Майка Помпео отменить запланированную поездку в Германию и совершить краткосрочный внеплановый визит в Ирак 7 мая. «Мы хотели сообщить им (правительству Ирака – ред.) об увеличении потока угроз» со стороны Тегерана, цитирует руководителя американского внешнеполитического ведомства Associated Press.

В Багдаде госсекретарь встретился с президентом Ирака Бархамом Салихом и премьер-министром  Аделем Абдул Махди, а также другими высокопоставленными чиновниками. Как отмечает Reuters, целью встречи было обсуждение безопасности американцев в Ираке, а также выяснение проблем, связанных с безопасностью США в условиях роста активности Ирана. В своем твиттере Помпео рассказал, что посетил Багдад, чтобы «укрепить дружбу» с Ираком и напомнить ему о необходимости защитить дипломатические объекты и персонал западной антитерррористической коалиции.

7 мая Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о том, что располагает «очевидными свидетельствами» подготовки Ираном атаки на американских военных на Ближнем Востоке. Параллельно CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон подозревает Иран в морской переброске баллистических ракет малой дальности в район Персидского залива. Об этом свидетельствуют данные разведки. Телеканал утверждает, что эта информация провоцировала заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об отправке в регион ударной группы ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков.

14 мая президент России Владимир Путин может принять Помпео после его переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщил накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3 мая президент США созванивался с российским коллегой по телефону. По сообщению Кремля, разговор длился около полутора часов. Лидеры, в частности, обсуждали ситуацию в Венесуэле и КНДР. 

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Бизнес
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Бизнес Трампа потерял более $1 млрд за десять лет

Ведомости
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Бывший коммерсант и действующий президент США Дональд Трамп потерял $1,17 млрд за десять лет: с 1985 по 1994 гг. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник, имевший законный доступ к не публиковавшимся ранее федеральным налоговым документам Трампа. Такие убытки Трампу приносил его основной бизнес – отели, казино и жилая недвижимость. Его дела шли так, что в течение восьми из десяти лет Трамп смог избегать уплаты подоходного налога.

Издание напоминает, что в ходе предвыборной кампании самовыдвиженец Трамп выступал в образе бизнесмена, который сделал себя сам. Сложности, возникавшие в его бизнесе, он списывал на следствие рецессии, начавшейся в 1990 г. Действительно, в 1990 и в 1991 гг. Трамп заявлял об убытках, превышающих $250 млн, что вдвое больше, чем декларировал любой другой индивидуальный предприниматель в то время. Однако газета пришла к выводу, что проблемы в его бизнес-империи начались намного раньше. В частности, в 1985 г. Трамп задекларировал потери $46,1 млн.

Многомиллионные убытки не помешали Трампу выступить в роли бизнес-гуру. В 1987 г. он опубликовал книгу «Трамп: Искусство сделки». Способности действующего президента к заключению финансовых сделок издание называет «мрачными».

Адвокат Трампа Чарльз Хардер заявил, что информация, на которую ссылается издание, была «явно ложной», а сообщения « о налоговых декларациях президента и бизнесе тридцатилетней давности» – очень неточными. Конкретные примеры ошибок он не привел.

После избрания президентом в 2016 г. Трамп передал свой бизнес детям. Еще на этапе предвыборной кампании кандидат в президенты отказался от публикации своих налоговых деклараций из-за проводившихся налоговых проверок, напоминает Reuters. Однако и теперь Белый дом держит декларации Трампа в тайне. Так, 6 мая министр финансов Стивен Мнучин отклонил просьбу конгрессменов-демократов о раскрытии этих документов.

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Бизнес
Новости

Шашлычный набор подорожал в России на 16% за год

Ведомости
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Шашлычный набор за год вырос в цене на 16% — до 970 руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные аналитики крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Компания сравнила траты россиян с 1 по 5 мая в розничных магазинах и заведениях общепита с аналогичным периодом прошлого года. 

В рамках исследования оценивались затраты на приобретение порции шашлыка, мангала, шампуров и средства для розжига костра. Уточняется, что средний чек покупки порции шашлыка составил 320 руб., это на 13% больше, чем в прошлом году. При этом в 2019 г. россияне проявили к шашлыку больший интерес, чем годом ранее: число покупок возросло на 6%.

Мангалы за год подорожали на 19%, средний чек составил 420 руб. Шампуры выросли в цене на 9% — до 145 руб., средства для розжига подорожали сильнее всего — на 35%, до 85 руб. В число регионов, лидирующих по затратам на минимальный шашлычный набор, вошли Московская область и Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан, отмечают аналитики.

Политика
Новости

The Times: Мэй не уйдет в отставку с поста премьер-министра Великобритании до осени

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не уйдет в отставку до осени, когда состоится ежегодный партийный съезд правящей Консервативной партии, сообщает газета The Times.

Издание пишет, что премьерская канцелярия разрабатывает план нового крайнего срока для разрешения ситуации вокруг Brexit, согласно которому Мэй может рассчитывать сохранить за собой должность главы кабинета министров на дополнительные четыре месяца по сравнению с теми условиями, которые ей накануне предложил Грэм Брейди, глава комитета 1922 Консервативной партии. Эти условия состояли в том, что Мэй следовало ускорить процесс ухода с поста и объявить об отставке до ухода Палаты общин на летние каникулы, которые обычно начинаются конце июля.

Если же глава правительства не сделает свою должность вакантной к середине июля, то депутаты-консерваторы не успеют провести предварительные избирательные процедуры до летнего роспуска парламента. Расчет противников Мэй заключался в том, что если до парламентских каникул удастся отобрать двоих претендентов на лидерство, то их кандидатуры можно будет предложить на выбор простым избирателям страны, которые являются членами тори. Результаты голосования с их участием и планировалось объявить на съезде консерваторов, который должен пройти с 29 сентября по 2 октября. Теперь реализовать такой график будет практически невозможно, пишет издание.

Как отмечает Reuters, представитель канцелярии Мэй все же назвал переговоры с оппозиционной Лейбористской партией о реализации Brexit конструктивными. «Признавая необходимость выхода из ныне сложившегося тупика в парламенте по вопросу Brexit, команды договорились встретиться для проведения последующих переговоров завтра во второй половине дня», — сказал он.

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Бизнес
Новости

Убытки сервиса такси Lyft составили более $1 млрд в первом квартале

Ведомости
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Чистый убыток сервиса такси Lyft в первом квартале 2019 г. составил $1,14 млрд, сообщается в отчете компании на ее сайте. Компания указывает, что в 2020 г. убытки удастся значительно сократить.

Основная часть убытков связана с расходами на первичное размещение акций компании. Если исключить эти расходы, то убытки компании составили бы $211,5 млн. Для сравнения, в аналогичный период 2018 г. компания потеряла $234 млн.

При этом сервис почти удвоил оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $776 млн в январе-марте. Акции Lyft упали во вторник на 3%. 

Компания разместила акции на Нью-йоркской бирже в конце марта, но их цена упала примерно до $60 за акцию с первоначальных $72. В результате IPO рыночная капитализация Lyft составила $24,3 млрд с учетом акций и опционов, выделенных сотрудникам. Без них она стоила $20,4 млрд. 

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Политика
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«Аэрофлот» начал выплачивать компенсации пострадавшим пассажирам

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» начала выплачивать первые компенсаций пассажирам, попавшим в авиакатастрофу в «Шереметьево», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.

«Компенсации уже перечислены четверым находящимся в больнице пассажирам и еще одному не пострадавшему пассажиру», — отметил собеседник издания.

Правление «Аэрофлота» решило выплатить по 5 млн руб. за каждого погибшего в авиакатастрофе в «Шереметьево». Также по 1 млн руб. получат пассажиры рейса Москва — Мурманск, которым не потребовалась госпитализация и по 2 млн руб. — те, кто попал в больницы 5 мая.

Пострадавшие и семьи погибших в авиакатастрофе также могут рассчитывать на страховые выплаты и материальную помощь от регионов. Для выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим из бюджета Мурманской области выделили 27 млн руб. Семьи погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие по 500 000 руб. Также помощь будет выделена из бюджета Московской области: семьям погибших жителей Подмосковья выплатят по 2 млн руб., пострадавшие жители области получат по 500 000 руб. Семьям погибших из других регионов власти Подмосковья обещали направить по 1 млн руб., пострадавшим – по 500 000 руб. Как сообщала пресс-служба министерства труда России, семьям всех погибших положены страховые выплатят по 1 млн руб., компенсации раненным будут установлены в индивидуальном порядке.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск 5 мая, но был вынужден вернуться в «Шереметьево». По словам членов экипажа, через 10 минут после вылета произошла потеря радиосвязи и автоматического управления самолетом из-за попадания в него молнии. Воздушное судно совершило жесткую посадку и загорелось. Жертвами пожара стал 41 человек. СКР проводит расследование инцидента.

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Финансы
Новости

Долг АСВ по кредитам на оздоровление банков за год снизился на 147 млрд рублей

Ведомости
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Остаток задолженности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед Центробанком по кредитам, предоставленным санируемым банкам, составил 1,08 трлн руб. на конец 2018 г. и 1,22 трлн руб. на конец предыдущего года, уменьшившись, таким образом, на 146,6 млрд руб. Такая информация содержится в отчете регулятора.

Суммарная задолженность АСВ перед регулятором по кредитам на мероприятия по предупреждению банкротства кредитных организаций и обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов и финансирования выплат возмещения по вкладам на конец прошлого года составила 1,88 трлн руб. Годом ранее этот показатель был 2,05 трлн руб. Меры по предупреждению банкротства с участием АСВ на начало 2018 г. проводились в отношении 26 банков.

АСВ планирует вернуть кредиты ЦБ к 2020 г.

По итогам 2018 г. ЦБ получил 434,6 млрд руб. убытка. Годом ранее убыток регулятора составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток ЦБ за последние 20 лет. В 1998 г. убыток был на порядок меньше – 27,8 млрд руб.

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Технологии
Новости

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Ведомости
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Американский журнал Variety сообщил о переносе сроков выхода в прокат второй части фильма «Аватар», который снимает режиссер Джеймс Кэмерон. По данным издания, «Аватар-2» появится в кинотеатрах на год позже запланированного – 17 декабря 2021 г. Также изменены даты премьер последующих частей фильма: «Аватар-3» будет выпущен в декабре 2023 г., на два года позже запланированного срока, «Аватар-4» – в 2025 г. вместо 2024 г. Пятая часть фильма выйдет в декабре 2027 г.

Перенос премьер журнал связал с глобальными переменами в холдинге 21st Century Fox, чьи активы приобрел Walt Disney, отмечает издание. Сделка закрылась в марте 2019 г. Ее сумма составила $71,3 млрд.

Фильм «Аватар» вышел в 2009 г. Над его созданием Кэмерон (в числе его режиссерских работ «Титаник», «Терминатор») работал с 1994 г. Бюджет фильма составил $237 млн. Кассовые сборы фильма во всем мире превысили $2,78 млрд. По данным Бюллетеня кинопрокатчиков, фильм посмотрело более 14 000 зрителей в России, кассовые сборы в России и СНГ (без Украины) составили 3,6 млрд руб., что стало абсолютным рекордом для отечественного кинопроката.

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Политика
Новости

«Шереметьево» опубликовало хронологию действий спасателей после аварийной посадки SS100

Ведомости
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Пресс-служба «Шереметьево» обнародовала хронологию действий аварийно-спасательной команды аэропорта после аварийной посадки пассажирского самолета SS100. Командир воздушного судна, на борту которого были 73 пассажира, принял решение вернуться в аэропорт вылета через 10 минут после взлета – в 18.12 мск. Он сообщил диспетчеру аэропорта, что произошла потеря радиосвязи и автоматического управления самолетом.

Самолет заходил на посадку в штатном режиме, говорится в сообщении аэропорта. Именно поэтому пожарные расчеты не выехали заранее и не ожидали самолет вдоль полосы, заявил «Ведомостям» человек, близкий к «Шереметьево». В 18.30 мск во время посадки на полосу самолет загорелся. Тревога была объявлена через минуту после возгорания. Эвакуация пассажиров проводилась силами экипажа. Спасатели вошли в горящий борт в 18.35 мск. Самолет был потушен за 18 минут, отмечается в пресс-релизе. «Пожарные расчеты и спасатели аэропорта прибыли на место происшествия через 1 минуту с опережением государственных нормативных требований», – уточняется в сообщении.

В тушении пожара были задействованы 26 спасателей на шести аэродромных пожарных автомобилях, к самолету подъехали четыре кареты скорой помощи. Правовая и профессиональная оценка деятельности лиц, причастных к ЧП, будет дана Следственным комитетом и Межгосударственным авиационным комитетом, отмечается в сообщении.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую посадку вечером 5 мая. Пилоты лайнера через 10 минут после взлета сообщили диспетчерам «Шереметьево» о возвращении из-за технических неполадок. При посадке самолет загорелся. Жертвами пожара стал 41 человек. СКР и МАК по факту произошедшего проводят расследование.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Финансы
Новости

ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка

Ведомости
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Центробанк России в 2018 г. получил 434,6 млрд руб. убытка, говорится в годовом отчете регулятора. Процентные доходы ЦБ в отчетном периоде увеличились на 218,2% до 361,7 млрд руб. Активы регулятора увеличились до 39,4 млрд руб. против 30,8 млрд руб. в 2017 г.

По итогам 2018 г. регулятор получил от Сбербанка 135,5 млрд руб. в виде дивидендов. Доход, полученный от участия в капиталах банков и иных организаций, составил 137,7 млрд руб. против 70,9 млрд руб. годом ранее. В прошлом году регулятор запретил осуществлять деятельность 17 банкам, 288 кредитных организаций были оштрафованы. Сотрудники ЦБ в отчетном периоде возбудили 23 458 дел об административных правонарушениях.

Помимо этого численность сотрудников ЦБ сократилась на 5000 человек (9%) до 50 600 человек. В соответствии с программой оптимизации сети учреждений ЦБ продолжается ликвидация расчетно-кассовых центров. Была реорганизована система безопасности: на базе упраздненного управления безопасности и защиты информации были созданы департамент информационной безопасности и департамент безопасности ЦБ. Для повышения квалификации персонала регулятор создал Университет Банка России.

Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет. В 1998 г. убыток был на порядок меньше – 27,8 млрд руб.

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Политика
Новости

Суд смягчил наказание блогеру Соколовскому за «ловлю покемонов» в храме

Ведомости
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга смягчил наказание для блогера Руслана Соколовского, который получил условный срок за «ловлю покемонов» в храме Екатеринбурга, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. С Соколовского сняли статью об экстремизме из-за ее частичной декриминализации по ходатайству следствия.

Изначально Соколовский был приговорен к трем с половиной годам условно. Позже срок ему снизили до двух лет и трех месяцев условно. С учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, Соколовский его уже отбыл.

Летом 2016 г. Соколовский выложил в интернет видеоролик, на котором играл в Pokemon Go в церкви. В мае 2017 г. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 3,5 года условно. Блогер был признан виновным в возбуждении вражды (ч. 1 ст. 282 УК), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и незаконном обороте специальных технических средств – ручки с видеокамерой (ст. 138.1 УК). Летом 2017 г. суд уже смягчал Соколовскому наказание до лишения свободы на два года три месяца условно.

Игра Pokemon Go была выпущена компанией Niantic в 2016 г. В том же году число пользователей Pokemon Go начало стремительно расти. По состоянию на 2019 г. ее скачали более 800 млн раз. Игрокам предлагалось выйти на улицу и поймать как можно больше покемонов, которые находились в самых различных локациях.

Чем запомнятся 10 лет патриаршества Кирилла

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Политика
Новости

Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году

Ведомости
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Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число. Несмотря на перенос, 4 и 5 января будут нерабочими днями, так как попадают на субботу и воскресенье.

Таким образом, новогодние праздники в 2020 г. продлятся с 1 по 8 января (30 и 31 декабря 2019 г. – рабочие дни). Также выходными будут 22–24 февраля, 7–9 марта, 1–5 и 9–11 мая, 12–14 июня и 4 ноября, отмечается в пояснительной записке к документу.

Минтруд ежегодно готовит предложения о переносе праздничных выходных дней. После общественной экспертизы документ должна утвердить трехсторонняя комиссия правительства и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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