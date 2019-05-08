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Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины

При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Лавина сошла 6 мая рядом с Южно-Чуйским хребтом. В тот момент на склоне находилась группа новосибирских туристов. Семеро из них выбраться из-под лавины не смогли и скончались», — рассказал собеседник.

Лавина сошла 6 мая около 11:00 (7:00 по московскому времени). В республиканском управлении МЧС уточнили, что в момент схода лавины на маршруте находилась группа из девяти туристов из Новосибирской области. Двое выживших сообщили о спасателям произошедшем. Промедление связано с тем, что сотовая связь в горном районе была не доступна. Туристы были зарегистрированы в МЧС.

Как рассказали агентству в единой дежурно-диспетчерской службе Кош-Агачского района, выжившими после схода лавины оказались две девушки. Сейчас они находятся в полиции, где дают разъяснения о произошедшем. Об их состоянии не сообщается. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в числе погибших — руководитель туристического клуба Новосибирского государственного университета Николай Симонов. Его экспедиция не была связана с учебной деятельностью, уточнил собеседник.

Примерно в 14:00 по местному времени (около 10:00 по Москве) к месту схода лавины на поиски погибших вылетит группа спасателей.