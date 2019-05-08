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«Талибан» взял на себя ответственность за взрыв в пакистанском Лахоре

Пакистанские боевики, принадлежащие к движению «Талибан» (организация признана экстремистской и запрещена в России), взяли на себя ответственность за взрыв в городе Лахор, приведший к человеческим жертвам, передает Reuters. Террористическая акция была направлена против сотрудников правопорядка, а не мирных граждан, уточняет агентство со ссылкой на заявление участников движения.

Взрыв в Лахоре, втором по величине городе Пакистана, произошел утром 8 мая рядом с мусульманской святыней Дата-Дарбар. Как передает Al Jazeera со ссылкой на данные местной полиции, в результате взрыва погибли восемь человек, еще 24 человека ранены. В числе погибших – пять полицейских. Руководитель местной службы спасения Мухаммад Фарук рассказал телекомпании, что спасательная операция на месте взрыва завершена, сейчас на месте трагедии работают следователи, которым предстоит узнать, кто привел в действие взрывное устройство.

Начальник городской полиции Газанфар Али сообщил телеканалу ABC, что во время взрыва в святыне находилось множество верующих, но жертвами стали полицейские, охранявшие храм.

Полиция установила контрольно-пропускные пункты на главных магистралях города, а больницы приведены в состояние повышенной готовности.