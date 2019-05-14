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NYT: федеральный прокурор США изучит причины начала расследования Мюллера

Федеральный прокурор штата Коннектикут Джон Дарем исследует причины начала расследования вмешательства России в выборы президента США 2016 г., которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, кандидатуру Дарема для этой работы одобрил генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр.

Дарем, генпрокурор США и представители Минюста США не прокомментировали газете эту информацию. В начале мая Барр говорил, что в его подчинении есть люди, которые «помогают ему изучить события лета 2016 г.». В тот момент появились первые публикации о возможном вмешательстве России в американские выборы. Газета напоминает, что президент США Дональд Трамп не раз призывал к пересмотру причин начала расследования Мюллера.

Министерство юстиции США 18 апреля опубликовало итоговый доклад Мюллера, скрыв в нем лишь некоторую информацию. Спецпрокурор США по итогам двухлетней работы признал, что его команда не выявила сговора Трампа с Россией. В то же время Мюллер отмечал, что не может сделать однозначный вывод, пытался ли Трамп мешать правосудию. Мюллер подчеркивал, что Россия все же пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 г.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в связях с Россией в период избирательной кампании. Российские власти также отрицали попытки влиять на ход выборов в США.