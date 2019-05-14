Политика

Новости

Москалькова предложила ввести в школах должность аналитика профилей в соцсетях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила ввести в учебных заведениях должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях, передает ТАСС. По ее мнению, это позволит вовремя выявлять склонных к депрессии или агрессивному поведению подростков.

«Сегодня мы все как на ладони именно в сетях – со своими устремлениями, проблемами, несчастьями», – сказала она. Москалькова напомнила, что после стрельбы в керченском колледже были подготовлены предложения по обеспечению безопасности в учебных заведениях. Создание должности аналитика и изучение профилей учеников в соцсетях должно помочь избежать трагедий, похожих на случай в Керчи.

Омбудсмен добавила, что организационная работа ведется недостаточно оперативно, а проблема недостаточной информированности школьных психологов и работников колледжей сохраняет актуальность. Москалькова рассказала, что предлагала повысить уровень охраны учебных заведений, а также уведомлять образовательное учреждение о выдаче разрешений на ношение оружия.

Осенью 2018 г. в Керчи студент открыл стрельбу и устроил взрыв в политехническом колледже. В результате погибли 20 человек, еще 50 были госпитализированы, нападавший покончил с собой.