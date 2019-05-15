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«Коммерсантъ» узнал об отъезде за границу гендиректора предприятия «Роскосмоса»

В Научно-исследовательском институте космического приборостроения, филиале Объединенной ракетно-космической корпорации, входящей в «Роскосмос», сменился руководитель. 13 мая коллективу представили нового гендиректора – выходца из космической отрасли Алексея Шашкова. Его предшественник Юрий Яскин покинул свой пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию из-за границы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности. НИИ, которое он возглавлял, занимается, в частности, разработкой навигационной аппаратуры, предназначенной для определения местонахождения объектов вооружения с использованием сигналов систем ГЛОНАСС/GPS.

В середине апреля Яскин получил разрешение на рабочую командировку в европейскую страну. Уехав из России он прислал в НИИ заявление об увольнении. Сейчас, по утверждению собеседников издания, он находится в Греции. В Объединенной ракетно-космической корпорации подтвердили, что Яскин покинул свой пост 17 апреля, не уточнив обстоятельств. Собеседники издания связывают его экстренный отъезд из России с началом работы в НИИ сотрудников службы внутреннего аудита «Роскосмоса» по распоряжению гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Источники «Коммерсанта» полагают, что Яскин мог опасаться вскрытия фактов хищений бюджетных средств. В феврале агентство «РИА Новости» сообщало, что по материалам внутренних проверок «Роскосмоса» следственные органы возбудили 14 уголовных дел. Вопрос о тотальном аудите предприятий космической промышленности поднимался и на одном из расширенных заседаний Совбеза во главе с президентом Владимиром Путиным, отмечает высокопоставленный собеседник в правительстве.

Обстоятельства увольнения Яскина сейчас изучаются не только аудиторами госкорпорации, но и сотрудниками центрального аппарата ФСБ, рассказал источник издания в правоохранительных органах. Близкий к госкорпорации собеседник убежден, что этот инцидент изменит систему по отбору персонала в структурах «Роскосмоса». По его словам, новые правила отбора будут основаны на рейтинговой системе, как это происходит в Сбербанке.