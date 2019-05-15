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Семья Шестуна обжаловала изъятие имущества на 2 млрд рублей

Члены семьи бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна обжаловали решение Красногорского городского суда, обратившего в доход государства, как принадлежащее ему, имущество более чем на 2 млрд руб. Об этом сообщила супруга бывшего главы Юлия Шестун.

По ее словам, другие владельцы изъятого имущества также не согласны с решением суда. Всего ответчиками по делу проходили более 30 юридических и физических лиц, по утверждению Генпрокуратуры, все они являлись номинальными владельцами 771 объекта недвижимости, из которых 654 являются земельными участками в Серпуховском районе. Их совокупная площадь 1300 га.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что Шестун скупал имущество на фиктивных аукционах по заниженной цене или на доходы, полученные от коррупционной деятельности. По информации ведомства, с 2003 по 2018 г. он купил более 750 объектов недвижимости, из них 654 – это земельные участки в Серпуховском районе общей площадью более 1300 га. Следствие считает, что Шестун также владеет более 43 дорогостоящими автомобилями и другой техникой на общую сумму 49 млн руб.

Шестун, возглавлявший Серпуховской район с 2003 г., был арестован в июне 2018 г. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, отмывании незаконно полученных денег и имущества, а также в получении взятки в особо крупном размере. Потерпевшей стороной по делу проходит администрация Серпуховского района Московской области. Сам Шестун утверждает, что дело является заказным и было инициировано, что бы не дать ему переизбраться на новый срок.