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На юридическом форуме представили книгу под редакцией премьера Медведева

На IX Петербургском международном юридическом форуме была представлена книга «Кодификация российского частного права» под редакцией премьера Дмитрия Медведева, говорится на сайте правительства. Книга посвящена человеку, который был советником трех российских президентов, – Вениамину Яковлеву. Медведев также написал предисловие к ней. В книгу включены статьи известных ученых и специалистов, участвовавших в кодификационной работе, а также одна из последних статей Яковлева, посвященная модернизации Гражданского кодекса.

В предисловии к книге Медведев написал: «Он (Яковлев – "Ведомости") стоял у истоков формирования российской школы цивилистов, которые стремились учесть не только дореволюционный опыт или практику советской школы права, но и самые последние тенденции права международного».

Яковлев был председателем Совета Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при президенте России, членом-корреспондентом РАН, профессором, доктором юридических наук, заслуженным юристом РСФСР, одним из авторов Конституции России. В июле прошлого года он умер.

Издание предназначено для судей, юристов, участников законотворческого процесса, преподавателей и студентов юридических вузов и факультетов, а также всем интересующимся проблемами современной теории права и правоприменения.