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Уголовное наказание за помощь в нелегальной миграции одобрено в первом чтении

Законопроект депутатов Мосгордумы об уголовной ответственности за организацию нелегальной миграции принят депутатами Госдумы в первом чтении, решение было озвучено на заседании нижней палаты парламента.

Часть 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса дополняется наказанием за организацию нелегальной миграции с использованием служебного положения. За такие действия грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 500 000 руб.

Документ также предусматривает уголовную ответственность за посредничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда или пребывания иностранного гражданина в России. Виновных предлагается наказывать штрафом до 200 000 руб., принудительными работами или тюремным заключением на срок до трех лет.

Авторы отмечают, что сейчас распространены организации, которые под видом оказания консультационных услуг незаконно предоставляют мигрантам фальшивые документы для въезда и пребывания в стране. Авторы законопроекта считают, что он восполнит пробел в правовом регулировании и позволит оперативно привлекать пособников нелегальной миграции к ответственности.