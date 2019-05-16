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Законопроект об электронном голосовании в Мосгордуму принят во втором чтении

Госдума приняла во втором основном чтении законопроект об экспериментальном электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, которые состоятся 8 сентября. Законопроектом предлагается провести эксперимент по дистанционному электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города. Электронное голосование не заменит обычное, говорится в пояснительной записке. Список округов, где пройдет голосование, определит Мосгоризбирком.

Электронное голосование будет проводиться на сайте mos.ru с помощью специального программного обеспечения. Москвичи, которые захотят так проголосовать, должны будут подать соответствующее заявление. В день выборов избиратель сможет через свой личный кабинет получить цифровой бюллетень.

Ранее принять этот законопроект во втором чтении рекомендовал комитет Госдумы по контролю и регламенту. Авторами документа стали депутаты «Единой России» Дмитрий Вяткин, Ирина Белых, Виктор Селиверстов, а также член фракции ЛДПР Михаил Дегтярев.

Теперь соответствующий законопроект о введении электронного голосования предстоит принять Мосгордуме.