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Путин призвал передать контроль за школьным питанием муниципалитетам

Президент Владимир Путин призвал перевести контроль за питанием в школах с директора учебного заведения на уровень муниципального руководства, сообщает «РИА Новости». «Интерфакс» отмечает, что Путину предложили передать этот вопрос на уровень губернатора региона, однако, по его мнению, «не факт, что это будет эффективно».

Путин также заявил о необходимости увеличить число учеников, охваченных бесплатным питанием в школах. «Конечно, хотелось бы расширить – серьезно, существенно расширить – количество детей, которые могут пользоваться бесплатным и качественным питанием», – сказал он. Путин добавил, что для начала необходимо определить источники финансирования и его объем.

В конце декабря 2018 г. появились сообщения о вспышках дизентерии в детских садах и школах Москвы. Симптомы дизентерии проявились более чем у 500 детей в 19 образовательных учреждениях Москвы. Среди поставщиков питания для детей была компания Евгения Пригожина – «предприятие питания «Конкорд», говорилось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Источником заражения детей «Конкорд» назвал загрязненную продукцию, производимую на одном из молочных предприятий Липецкой области. Компания подчеркивала, что она является лишь поставщиком, а не производителем продукции.

В марте Роспотребнадзор подтвердил нарушения в санитарных нормах на комбинате «Конкорд» и оштрафовал его. Компания сообщила, что выплатит компенсации пострадавшим от кишечной инфекции. Всего в 2018 г. Роспотребнадзор оштрафовал организаторов питания в школах на 3,5 млн руб. Ведомство завело более 900 административных дел в отношении должностных и юридических лиц.