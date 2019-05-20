В Киеве началась инаугурация Зеленского

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РБК узнал о деле против офицера ГРУ из упоминаемой в докладе Мюллера войсковой части

Военный следственный отдел Следственного комитета (СКР) по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве против бывшего начальника группы войсковой части 74455 Андрея Николенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы дела, подлинность которых подтвердили два источника, знакомых с ходом расследования.

Как свидетельствуют материалы дела, семейная пара из города Королева в Подмосковье – подполковник Николенко и его жена Татьяна – обвиняется в совершении более десятка преступлений по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Потерпевшие по делу (17 человек, среди них – знакомые и сослуживцы Николенко) передали ему от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и стали жертвой классической «схемы Понци».

По данным следствия, с 2013 до 2015 г. Николенко и его жена предлагали знакомым заработать на поставках в Россию из США техники Apple, внеся сумму в обмен на долговую расписку. Жена подполковника обещала прибыль в 10% от суммы инвестиций в течение двух месяцев, уверяя, что работает в «Газпроме» и имеет отношение к закупкам iPhone и MacBook для этой компании, рассказали потерпевшие. Некоторые потерпевшие также сообщили, что обвиняемые упоминали якобы родственницу Николенко, проживающую в США и работающую в Apple.

Оптовые закупки будто бы проводились через принадлежащую жене подполковника фирму «Антей». Однако следствие установило, что «Антей» никакой реальной деятельности не вел. Для выплаты «дивидендов», как считает СКР, использовались привлеченные деньги новых вкладчиков. Получив первые выплаты, многие передавали Николенко все новые суммы и вовлекали в эту схему знакомых.

В 2015 г. несколько «вкладчиков» обеспокоились задержкой с выплатами и обратились в полицию и прокуратуру. К середине 2016 г. в полиции накопилось несколько аналогичных заявлений, после чего оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УВД по городу Королеву усмотрели в деятельности Николенко «признаки финансовой пирамиды» и начали активно собирать доказательства. Было возбуждено несколько дел. В июне 2017 г. Николенко предъявили обвинение и арестовали, его жене выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Оба вину не признали.

Летом 2018 г. Николенко вышел на свободу, поскольку срок содержания под стражей во время следствия был продлен только до мая 2018 г. Несмотря на статус обвиняемого, подполковник нашел работу в одной из коммерческих компаний, пишет РБК со ссылкой на справку о трудоустройстве Николенко. Согласно данным на сайте этой компании, как пишет издание, она разрабатывает программное обеспечение для обработки спутниковых снимков оборонного и гражданского назначения. В частности, она выполняла заказы для ФСБ и Минобороны, свидетельствуют данные СПАРК.

Войсковая часть 74455, расположенная в подмосковных Химках, упоминается в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследовал предполагаемое вмешательство России в выборы. По данным американских властей, это подразделение ГРУ в 2016 г. занималось публикацией компрометирующих демократическую партию США документов. Трем офицерам части 74455, в том числе ее командиру Александру Осадчуку, в США предъявили официальное обвинение.