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Трамп пообещал не допустить появления в арсенале Ирана ядерного оружия

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. «Я не позволю Ирану иметь ядерное оружие», – пообещал он в интервью телеканалу Fox News 20 мая.

Трамп подчеркнул, что не хочет «вступать в войну, потому что война наносит ущерб экономике, война убивает людей». Тем не менее США не могут позволить Ирану обладать ядерным оружием, «просто нельзя допустить, чтобы это случилось», подчеркнул президент.

Во время интервью Трамп несколько раз заявлял о том, что он является противником военного способа решения вопроса, и призывал Тегеран сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что после разрыва Вашингтоном ядерной сделки с Ираном, эта страна оказалась «полностью опустошена с точки зрения экономики».

Накануне, 19 мая, Трамп предостерег Тегеран от угроз в адрес США. «Если Иран хочет драки, то ему официально конец. Никогда больше не угрожайте США», – написал он в своем аккаунте в Twitter.

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Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Ведомости
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Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», — заявил Песков, отвечая на вопрос, поздравил ли Путин Зеленского, чья инагурация состоялась 20 мая. Пока никаких российско-украинских контактов на высшем уровне в повестке Кремля нет, уточнил он.

Песков также прокомментировал заявления Зеленского об украинской принадлежности Крыма и Донбасса: «Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов Российской Федерации. Что касается юго-востока, Донбасса, то опять же это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь прежде всего на четком плане, изложенном в минских договоренностях».

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Террористы атаковали российскую авиабазу в Сирии

Ведомости
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Террористы «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещенная в России) в Идлибской зоне деэскалации 19 мая попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью РСЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Вечером 19 мая 2019 г. террористами «Джебхат ан-Нусры» была совершена попытка нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью реактивной системы залпового огня», – отмечается в сообщении.

Также поясняется, что силы противовоздушной обороны российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии уничтожили два беспилотных летательных аппарата террористов на значительном удалении от базы, говорится в сообщении Минобороны России. В результате отражения атаки никто из российских военных не пострадал.

Политика
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Зеленский призвал украинских чиновников не вешать его портреты в кабинетах

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал чиновников не вешать его портреты в своих кабинетах. Об этом он заявил во время инаугурационной речи 20 мая.

«Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Не было моих портретов. Потому что президент – не икона, не идол. Президент – это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей. И перед каждым решением смотрите им в глаза», – подчеркнул он.

Церемония инаугурации прошла 20 мая в здании Верховной рады. Речь Зеленский произнес после того, как принял присягу и президентские регалии. Выступая, новый украинский президент объявил о роспуске парламента, призвал правительство уйти в отставку и предложил принять закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Зеленский победил на выборах президента по итогам двух туров. Второй тур состоялся месяц назад, 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – предыдущий украинский президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Зеленский назвал Крым и Донбасс украинскими территориями

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи после церемонии инаугурации назвал Крым и Донбасс украинскими территориями. Он подчеркнул, что его первоочередной задачей является прекращение огня в Донбассе.

«Чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все, и я точно не буду принимать слабые решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги и, если будет надо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», – заявил Зеленский.

Он пояснил, что главным шагом к достижению мира станет возврат всех пленных. «Наш следующий вызов – возвращение всех потерянных территорий. Неверная формулировка, нельзя потерять то, что наше по праву. И Крым, и Донбасс. Мы потеряли не только территории, но и людей. За все эти годы власть ничего не сделала для них, они не чужие, они украинцы», – сказал он.

В здании Верховной рады 20 мая прошла церемония инаугурации Зеленского. Он принес присягу на тексте Библии и вступил в должность главы государства.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

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Шведская прокуратура просит о заочном аресте Ассанжа

Ведомости
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Шведская прокуратура направила запрос в суд о заочном аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Reuters со ссылкой на сообщение ведомства.

День и время проведения судебного заседания еще не определены, решение об этом принимает окружной суд. Шведская прокуратура 13 мая возобновила дело об изнасиловании против Ассанжа, которое было открыто в 2010 г., но прекращено в 2017 г., поскольку он находился в посольстве Эквадора. Однако ведомство допускало возобновление расследования, если получится обеспечить личное присутствие Ассанжа в Швеции до августа 2020 г., когда истекает срок давности дела.

В апреле Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, где он находился с 2012 г. После этого его задержала британская полиция в связи с требованием американских властей о его экстрадиции. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнсон назвал происходящее результатом «политического давления на Швецию».

Шведские власти рассматривают возможность выдачи европейского ордера на арест Ассанжа, это может повлечь за собой его высылку в Швецию после отбытия заключения в Великобритании. При этом возможен допрос Ассанжа на территории Великобритании или по видеосвязи.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве

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В Киеве началась инаугурация Зеленского

Ведомости
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В Киеве в 10 утра (время совпадает с московским) началась инаугурация в президенты Владимира Зеленского. По Конституции Украины, она проходит в здании Верховной рады.

Зеленский пришел в здание Рады через Мариинский парк. На подходе к парламенту его встречали сторонники. Некоторым из них Зеленский «дал пять», с другими обнимался и делал селфи. Избранный президент Украины также остановился на несколько минут, чтобы пообщаться с собравшимися. На вопрос о настроении, он ответил: «Да, нормально!»

На территории парка на больших экранах будет транслироваться церемония инаугурации.

С шести часов утра в Киеве наблюдаются автомобильные пробки. В связи с инаугурацией перекрыты дороги в центре города. Ближайшая к Раде станция метро «Арсенальная» закрыта на вход.

Зеленский выиграл выборы президента по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – 24,45% голосов.

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РБК узнал о деле против офицера ГРУ из упоминаемой в докладе Мюллера войсковой части

Ведомости
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Военный следственный отдел Следственного комитета (СКР) по Солнечногорскому гарнизону расследует уголовное дело о мошенничестве против бывшего начальника группы войсковой части 74455 Андрея Николенко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы дела, подлинность которых подтвердили два источника, знакомых с ходом расследования.

Как свидетельствуют материалы дела, семейная пара из города Королева в Подмосковье – подполковник Николенко и его жена Татьяна – обвиняется в совершении более десятка преступлений по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Потерпевшие по делу (17 человек, среди них – знакомые и сослуживцы Николенко) передали ему от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей и стали жертвой классической «схемы Понци».

По данным следствия, с 2013 до 2015 г. Николенко и его жена предлагали знакомым заработать на поставках в Россию из США техники Apple, внеся сумму в обмен на долговую расписку. Жена подполковника обещала прибыль в 10% от суммы инвестиций в течение двух месяцев, уверяя, что работает в «Газпроме» и имеет отношение к закупкам iPhone и MacBook для этой компании, рассказали потерпевшие. Некоторые потерпевшие также сообщили, что обвиняемые упоминали якобы родственницу Николенко, проживающую в США и работающую в Apple.

Оптовые закупки будто бы проводились через принадлежащую жене подполковника фирму «Антей». Однако следствие установило, что «Антей» никакой реальной деятельности не вел. Для выплаты «дивидендов», как считает СКР, использовались привлеченные деньги новых вкладчиков. Получив первые выплаты, многие передавали Николенко все новые суммы и вовлекали в эту схему знакомых.

В 2015 г. несколько «вкладчиков» обеспокоились задержкой с выплатами и обратились в полицию и прокуратуру. К середине 2016 г. в полиции накопилось несколько аналогичных заявлений, после чего оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УВД по городу Королеву усмотрели в деятельности Николенко «признаки финансовой пирамиды» и начали активно собирать доказательства. Было возбуждено несколько дел. В июне 2017 г. Николенко предъявили обвинение и арестовали, его жене выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Оба вину не признали.

Летом 2018 г. Николенко вышел на свободу, поскольку срок содержания под стражей во время следствия был продлен только до мая 2018 г. Несмотря на статус обвиняемого, подполковник нашел работу в одной из коммерческих компаний, пишет РБК со ссылкой на справку о трудоустройстве Николенко. Согласно данным на сайте этой компании, как пишет издание, она разрабатывает программное обеспечение для обработки спутниковых снимков оборонного и гражданского назначения. В частности, она выполняла заказы для ФСБ и Минобороны, свидетельствуют данные СПАРК.

Войсковая часть 74455, расположенная в подмосковных Химках, упоминается в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, который расследовал предполагаемое вмешательство России в выборы. По данным американских властей, это подразделение ГРУ в 2016 г. занималось публикацией компрометирующих демократическую партию США документов. Трем офицерам части 74455, в том числе ее командиру Александру Осадчуку, в США предъявили официальное обвинение.

Экономика
Новости

США отменили пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал распоряжения об отмене 25%-ных пошлин на импорт стали и 10%-ных – на ввоз алюминия из Канады и Мексики. Их поставки в США Белый дом больше не рассматривает как угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте администрации США. Распоряжения вступают в силу с 20 мая.

США ввели повышенные пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики 1 июня 2018 г. на фоне пересмотра торгового соглашения NAFTA между тремя странами. Оттава и Мехико также ответили повышением пошлин на ряд американских товаров. В конце ноября 2018 г. стороны подписали новое торговое соглашение, которое вступит в силу после одобрения парламентами стран.

17 мая Bloomberg сообщил о планах Белого дома отменить пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики, поскольку это поможет ратификации нового торгового соглашения – USMCA. Позже это подтвердил и сам Трамп, сообщив, что Вашингтон достиг соглашения с Канадой и Мексикой об отмене тарифов. Также стороны договорились об отмене взаимных претензий по разбирательствам в рамках ВТО.

Достигнутые договоренности предполагают, что США в случае необходимости смогут повторно ввести тарифы на импорт металлов. Кроме того, стороны договорились отслеживать товарные потоки, чтобы быть уверенными, что другие страны не переадресовывают свои поставки для уклонения от тарифов.

Бизнес
Новости

Сын бизнес-омбудсмена стал одним из кандидатов в президенты «Деловой России»

Ведомости
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Председатель совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо» Павел Титов, сын бизнес-омбудсмена, одного из основателей и сопредседателя «Деловой России» Бориса Титова, может стать президентом этой организации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в организации. По их данным, действующий президент организации Алексей Репик останется в руководстве «Деловой России», но он отойдет от оперативного управления.

24 мая состоится внеочередной съезд «Деловой России», объединяющей интересы среднего бизнеса. По словам источников, на нем «ожидаются серьезные изменения, которые коснутся руководящих органов». В организации снова, как это было ранее, появится позиция председателя, который будет выполнять прежде всего представительские функции. На эту должность, по словам собеседников, и перейдет Репик. «Ему трудно заниматься всем кругом вопросов с учетом бизнеса и связанной с ним нагрузки, но за ним останется представительская работа – например, взаимодействие с администрацией президента и аппаратом правительства», – говорит один из них.

Алексей Репик занимает 49-ю позицию в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России Forbes с состоянием $2,1 млрд. Он является основателем фармацевтической компании «Р-фарм» – одного из крупнейших в России производителей лекарств. В 2017 г. Репик продал 10% японской корпорации Mitsui & Co. В 2018 г. он зарегистрировал компанию «Рятико», которая займется поставкой российских товаров в Японию. По ситуации в «Деловой России» Репик был недоступен для журналистов.

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров подтвердил изданию, что смена президента «Деловой России» «возможна». Титов является основным кандидатом на пост президента организации, говорит источник в «Деловой России». С 2009 г. Павел Титов работает в группе SVL, сейчас возглавляет ее, а также является председателем совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо». Сам он заявил изданию, что на съезде будет приниматься только новый устав организации. Кадровые рокировки, скорее всего, последуют позже. «Я фигурирую как кандидат, ничего конкретного быть не может», – отметил Павел Титов.

Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Ведомости
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Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших. Один из них рассказал, что, как только он вставил карту в терминал, с нее сразу списалось 11 000 руб. на чужой счет в МТС. С карты другого пострадавшего банкомат списал на оплату чужого телефона 15 000 руб. В Сбербанке ему пояснили, специфику работы терминалов. В них можно выбрать назначение платежа, а затем – способ оплаты: по карте или наличными. Если предыдущий клиент выбрал «оплату картой» и не завершил операцию, то ее завершает следующий, вставляя свою карту.

Журналисты издания опробовали эту схему на практике. Один корреспондент ввел номер, выбрал оплату мобильного телефона картой и отошел. Через минуту его коллега вставила карту, терминал предложил ей ввести пин-код и после этого пополнил за ее счет баланс чужого телефона. На завершение операции терминал отводит 90 секунд.

Близкий к правоохранительным органам собеседник издания рассказал, что первые случаи использования такой схемы произошли еще полгода назад, но за последние недели число жалоб на хищения через терминалы резко возросло. Все эпизоды происходили лишь в том случае, если к терминалу была очередь, отметил он.

В Сбербанке настаивают, что системы самообслуживания банка надежно защищены, и рекомендуют клиентам внимательно знакомиться с информацией на экранах банкоматов и не совершать операции, если поблизости от терминалов есть подозрительные лица. По состоянию на конец 2018 г. у Сбербанка было около 77 000 банкоматов.

Опрошенные изданием эксперты в банках выделили две проблемы. Первая из них заключается в последовательности сценария задач. Его можно настроить так, чтобы сначала выбирать способ оплаты, а потом вводить реквизиты. Вторая проблема состоит в слишком длительном времени, которое отводится на завершение операции, отмечает эксперт RTM Group Евгений Царев. В опрошенных изданием банках «базовым» тайм-аутом назвали период в 30 секунд.

Технологии
Новости

HBO начал показ заключительной серии «Игры престолов»

Ведомости
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Американский телеканал HBO начал показ шестой серии восьмого сезона «Игры престолов», сообщает сайт телеканала. Сериал «Игра престолов» выходил на протяжении восьми лет и стал одним из самых дорогих и самых популярных телешоу современности.

В ходе опроса, проведенного исследовательским центром Workforce Institute at Kronos, 27,2 млн респондентов в США признались, что в день выхода заключительной серии будут работать менее продуктивно. Около 2,9 млн американцев планируют опоздать на работу в понедельник утром, а 3,4 млн будут в этот день работать удаленно, хотя обычно они этого не делают. 7,3 млн сотрудников признаются, что возьмут больничный или отгул.

В России заключительную серию сериала будут показывать 20 мая на футбольном стадионе «РЖД арена», сообщила ранее «Амедиатека». «РЖД арена» является домашним стадионом действующего чемпиона России по футболу «Локомотива», после модернизации 2017 г. стадион вмещает 27 000 зрителей. Помимо показа самой серии всех зрителей будет ждать развлекательная программа.

К дате выхода заключительной серии «Игры престолов» многие СМИ подготовили спецпроекты. Например, британская газета The Guardian вела онлайн-трансляцию событий заключительной серии сериала. Газета The New York Times подготовила специальный гид по «Игре престолов» с описанием и фотографиями ключевых сцен. А часть зрителей, недовольных тем, как разворачиваются события сериала, создала на Change.org петицию с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов». Они сетовали, что авторы телешоу Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс «доказали, что они прискорбно некомпетентны, когда у них нет исходного материала (т. е. книги), на который можно было бы опереться». На момент написания материала ее подписало более 1 млн человек.

Премьера первого сезона телесериала «Игра престолов» в США состоялась 17 апреля 2011 г. Показ финального сезона сериала начался 14 апреля 2019 г. Сериал в жанре фэнтези был основан на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. В июне 2014 г. канал HBO назвал «Игру престолов» самым успешным сериалом в своей истории: тогда каждую серию четвертого сезона сериала посмотрело 18,4 млн зрителей, что побило рекорд «Клана Сопрано». Средняя стоимость производства серии первого сезона составила $5 млн, к шестому сезону она выросла до $10 млн. Авторы сериала Бениофф и Уайсс за годы работы над проектом стали мультимиллионерами.

Вспомнить всё: лучшие серии семи сезонов «Игры престолов»

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