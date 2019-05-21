Политика

Новости

Венесуэла останавливает операции по картам Visa и Mastercard

Центральный банк Венесуэлы и Управление банковского надзора страны приняли решение о развитии в Венесуэле собственной платежной системы. В связи с этим операции с дебетовыми картами Visa, Mastercard и Maestro будут остановлены в стране с 30 ноября текущего года, а с 30 января следующего года жители страны не смогут совершать платежи и по кредитным картам указанных платежных систем, пишет венесуэльское издание El Nacional.

По данным El Nacional, совместный документ двух ведомств был подписан 16 мая. Каждому банку отводится 10 рабочих дней, чтобы предоставить в Управление банковского надзора графики перехода на расчеты посредством суверенной платежной системы. При этом она должна будет использовать методы биометрической идентификации и отвечать всем современным требованиям, пишет газета.

Такой шаг стал ответом страны на планы США запретить хождения платежных систем Visa и Mastercard в стране, предполагает El Nacional.

В марте Reuters со ссылкой на источник сообщил, что власти США рассматривают возможность введения финансовых санкций, которые могут запретить Visa, Mastercard и другим финансовым платежным системам обрабатывать транзакции в Венесуэле. Целью этих санкций является усиление давления на президента Николаса Мадуро, власть которого Вашингтон считает незаконной. Аналогичные финансовые ограничения Вашингтон ранее ввел в отношении Ирана, Северной Кореи, Сирии.