Руководитель чеченского «Мемориала» Титиев попросил об УДО

Политика

Новости

Bloomberg: за время президентства Порошенко потерял 40% богатства

Совокупный капитал Петра Порошенко за годы нахождения его на посту президента Украины снизился на 40% до $705 млн, подсчитало агентство Bloomberg. Самым ценным активом Порошенко Bloomberg называет кондитерский концерн Roshen. Проблемы, с которыми столкнулся Roshen, по мнению аналитиков агентства, оказали существенное влияние на снижение капитала Порошенко.

Порошенко основал Roshen в 1996 г., объединив производителей шоколада, печенья и тортов, взяв название из средних букв его фамилии. Он стал крупнейшим на Украине кондитером и крупным игроком в регионе, с фабриками в России, Литве и Венгрии. В 2012 г. объем производства Roshen превышал 400 000 т. В течение последующих двух лет он сократился на четверть вследствие общего экономического спада в стране и запрета продукции на территории России, отмечает Bloomberg. Во время предвыборной кампании Порошенко обещал продать Roshen, но вместо этого в 2016 г. отдал кондитерскую корпорацию и другие свои активы в слепой траст (бенефициар такого траста не может определять инвестиционную политику и получает лишь отчет о прибыли или убытках траста) под управлением инвестиционного банка Rothschild.

Украинский Forbes еще в 2015 г. написал, что Порошенко выбыл из глобального рейтинга миллиардеров, который ежегодно составляет американский Forbes. Тогда издание оценило состояние президента Украины в $750 млрд. В 2014 г. украинский Forbes подсчитывал, что Порошенко обладал $1,3 млрд. С 2017 г. украинская версия журнала не выходит.

В 2018 г. Порошенко заработал 1,56 млрд гривен (около 3,7 млрд руб.), следует из данных, опубликованных в Едином государственном реестре деклараций Украины. Это оказалось в 95 раз выше его доходов за 2017 г. Из них 336 000 гривен составила зарплата. Основную часть доходов Порошенко принесли дивиденды от инвестбанка Rothschild (1,105 млрд гривен), а также от инвестфонда «Прайм ессетс кепiтал» (400 млн гривен).

Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны. Например, Ринат Ахметов, основной владелец группы «Метинвест», потерял 50% своего состояния, которое сократилось до $5,5 млрд.