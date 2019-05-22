Новости
Политика
Новости

Готовивших теракт боевиков заблокировали в частном доме под Владимиром

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали боевиков в частном доме в городе Кольчугино Владимирской области. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). «Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка», — уточнили в НАК. Других подробностей ведомство не сообщило.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительной информации, заблокированы трое сторонников запрещенной в России террористической организации. По информации источника, злоумышленники имеют при себе огнестрельное оружие.

Как отмечают «Владимирские ведомости», режим КТО был введен в 00:35 мск.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Вместо этой сделки Вашингтон предложил Анкаре купить американские комплексы Patriot производства Raytheon. В противном случае США оставляют за собой право ввести санкции против Турции, уточняет телеканал.

Предложение Вашингтона окончательное, других отсрочек не будет, заявили источники в Госдепартаменте. По словам одного из них, страны, входящие в НАТО должны закупать военную технику, «сочетающуюся с системами НАТО», а российская техника «не отвечает этим стандартам». «Турция столкнется с реальными и негативными последствиями, если завершит процедуру покупки С-400», — заявил один из источников. По его словам, США могут исключить Турцию из программы производства американских бомбардировщиков F-35, заставить Анкару возместить стоимость 100 заказанных, но еще не поставленных самолетов, а также ввести санкции по линии НАТО.

Россия и Турция заключили соглашение о поставке четырех комплексов С-400 стоимостью $2,5 млрд в конце 2017 г. Ранее Турция также заказала у США 100 бомбардировщиков F-35. Передача первого самолета должна была состоялась в июне прошлого года, но так и не произошла. Ранее США уже грозили Турции санкциями из-за покупки систем С-400. В начале апреля этого года Вашингтон прекратил поставки Анкаре оборудования для F-35.

В пятницу, 17 мая в Стамбуле состоялась встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, турецкий лидер заверил российскую сторону в выполнении обязательств по покупке систем С-400, несмотря на давление со стороны США.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Московский метрополитен восстановил движение поездов после сбоя

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Московский метрополитен восстановил движение поездов на Большой кольцевой линии после поломки одного из составов поезда. Об этом говорится в Twitter столичного метро. «Рассматриваются две основные версии — неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда», — уточнили в московской подземке. Причины произошедшего будут установлены в течение семи дней, остановившиеся в перегоне составы убраны с пути, добавили в Московском метрополитене.

Вечером 21 мая три поезда с пассажирами встали в тоннеле на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов. Пассажиров поездов спустя три часа после остановки поездов эвакуировали и вывели на близлежащую станцию, сообщает «Интерфакс». Всего было эвакуировано более 1000 человек, утверждает источник агентства, знакомый с ситуацией.

Из-за поломки состава движение поездов ранее было приостановлено от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская». На вход были закрыты станции «Савеловская» (радиальная), «Петровский парк» и «Шелепиха». В связи со сбоем движения поездов в метро «Мосгортранс» вывел на маршрут бесплатные автобусы от станции метро «Полежаевская» до станций метро «ЦСКА» и «Динамо».

Выбор редактора
Финансы
Новости

Baring Vostok подал второй за месяц иск к банку «Восточный»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Фонд Baring Vostok 20 мая подал второй за месяц иск к банку «Восточный», пишет РБК. Кипрская компания Evison Holdings Limited, представляющая интересы фонда в суде, потребовала от совета директоров банка принять решение о проведении общего собрания акционеров и утвердить список кандидатов в совет директоров «Восточного», рассказал изданию адвокат Evison Дмитрий Савочкин.

Как отмечает РБК, аналогичный иск Baring Vostok подал к «Восточному» 7 мая. Требования истца идентичны и касаются двух неудачных заседаний совета директоров. 6 мая совет не смог принять решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а 17 мая — о проведении годового общего собрания. Провести заседания предлагал Baring Vostok, на последнем заседании фонд предложил обсудить подготовленный им новый список кандидатов в совет директоров, уточняет РБК.

Сейчас совет директоров фактически состоит из пяти человек (один представитель от Baring и четыре — от «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров), так как три члена совета директоров от фонда — основатель Baring Майкл Калви и два партнера фонда Иван Зюзин и Филипп Дельпаль — находятся под арестом, а независимый директор Николай Варма ранее сложил полномочия по собственному желанию. Для проведения заседания необходимо присутствие всех пяти оставшихся членов совета директоров.

Голосование по новому списку кандидатов срывает вторая сторона, считают в Baring Vostok. «Наших оппонентов устраивает ситуация, при которой банк остается без нормально функционирующего совета директоров», — пояснил РБК представитель фонда. По его словам, целью такой политики является недопущение согласованной с Центробанком докапитализации «Восточного» на 5 млрд руб. При этом, 20 мая совет директоров банка «Восточный» утвердил решение о проведении годового общего собрания акционеров 28 июня и список кандидатов в совет директоров. Как отмечает представитель фонда, заседание проводилось по инициативе «Финвижн». В «Финвижн» не стали комментировать данную информацию.

Ранее, 17 мая Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». На данный момент Baring Bostok принадлежит 51,6% «Восточного», «Финвижн» – 32,02%, его партнерам по присоединенному с 2017 г. к «Восточному» «Юниаструм банку» Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову – еще 8% акций банка. В результате сделки Аветисян с партнерами получат контроль над «Восточным» — их доля превысит 50%.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Технологии
Новости

Apple представила обновленный MacBook Pro

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple представила обновленный MacBook Pro с процессорами Intel восьмого и девятого поколений. Это самые быстрые ноутбуки Mac, заявили в компании.

15-дюймовые MacBook Pro получили шести- и восьмиядерные процессоры, а 13-дюймовые – четырехъядерные. Ноутбук также оснащен улучшенным экраном и клавиатурой, увеличился трекпад Force Touch.

Обновленные модели уже есть на сайте Apple. Стоимость 13-дюймовой модели начинается от 155 990 руб., 15-дюймовой – от 207 990 руб.

В октябре 2018 г. Apple представила новые MacBook Air и iPad Pro в ходе презентации в Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке. Новый Air оказался на 17% меньше, чем его предыдущая версия, и получил дисплей Retina.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

«Коммерсантъ»: Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Microsoft вслед за другими американскими корпорациями решил прекратить сотрудничество с китайской компанией Huawei, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на российском телекоммуникационном рынке. Ограничение коснется работы в сегментах потребительской электроники и решений для бизнеса. По словам одного из собеседников издания, американская корпорация 20 мая направила письма о прекращении сотрудничества в свои представительства по всему миру, в том числе в Россию. Другой собеседник отметил, что письма и неформальные предупреждения о подготовке прекращения работы с Huawei получали несколько партнеров Microsoft в России.

Huawei использует операционную систему Windows от Microsoft в своих ноутбуках и планшетах, также софт от Microsoft нужен Huawei в серверах и решениях для хранения данных и сервисе Huawei Cloud, говорит источник «Коммерсанта» на рынке связи. Издание The Verge обратило внимание, что Microsoft в выходные удалила из своего онлайн-магазина ноутбук от Huawei MateBook X Pro. Потенциальный разрыв сотрудничества с Microsoft может повлиять на серверные решения от Huawei, также подтверждает The Verge. У Huawei есть гибридное облачное решение для хранения данных для платформы Microsoft Azure Stack, которое работает на серверах Huawei.

Представитель Microsoft отказался комментировать прекращение работы с Huawei. Представитель китайской компании также отказался от комментариев.

Президент США Дональд Трамп 15 мая подписал указ, который позволяет министру торговли США блокировать закупку телекоммуникационных технологий, если их производят компании, которые находятся в юрисдикции или под контролем «иностранных противников» и тем самым угрожают безопасности США. В тот же день министерство торговли США внесло Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список. Первой среди американских компаний от сотрудничества с Huawei отказался Google, сообщал Reuters. Потом к нему присоединились Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom, писал Bloomberg.

Накануне минторг США временно разрешил Huawei вести бизнес в США, выпустив лицензию на 90 дней. Она позволит китайской корпорации работать с американскими компаниями до 19 августа.

Политика
Новости

Глава администрации Зеленского допустил проведение референдума о диалоге с Россией

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность вынесения на референдум вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией, заявил в эфире телеканала «112 Украина» глава его администрации Андрей Богдан.

Он напомнил, что Зеленский ранее декларировал в своих выступлениях, что рассматривает вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесение их на референдум. «Все-таки должны не политики только говорить, но народ», – отметил Богдан.

Глава администрации Зеленского также сказал, что необходимо искать компромиссы в вопросе переговоров по Донбассу. Но власть не будет торговать территориями и людьми, подчеркнул он.

Зеленский накануне вступил в должность президента Украины. Вечером 21 мая он назначил Богдана главой своей администрации.

Политика
Новости

Кремль: Путин обсудил с Меркель и Макроном «провальную политику» Порошенко

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном внутриукраинский кризис, сообщила пресс-служба Кремля. В сообщении отмечается, что ситуация на Украине обсуждалась в контексте «провальной политики» администрации бывшего президента страны Петра Порошенко.

«Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 г. как основы мирного урегулирования», – подчеркнули в Кремле. Путин обратил внимание собеседников на принятый на Украине закон об украинском языке, который, по мнению Москвы, противоречит конституции Украины, минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств.

Верховная рада Украины приняла закон о языке в третьем, окончательном чтении 25 апреля. 15 мая его подписал Порошенко. По этому закону гражданин Украины обязан свободно владеть государственным языком – украинским. Для его освоения для взрослых власти организуют специальные языковые курсы. Язык стал обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления. Он также затрагивает сферу культуры: предполагается, что все официальные мероприятия и концерты, съемки фильмов в стране будут проводиться на украинском языке. Закон предусматривает штраф за его нарушение и появление языковых инспекторов, которые будут следить за его соблюдением.

Украинский язык становится единственным языком преподавания в школах. На этом языке должны вещать телеканалы и радио. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

Политика
Новости

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки. «Сейчас в тоннеле три поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет», – говорится в сообщении.

Движение поездов приостановлено от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская». Станция «Савеловская» Большой кольцевой линии закрыта на вход. Также для входа пассажиров закрыты станции «Петровский парк» и «Шелепиха». Основная причина сбоя – потеря напряжения в контактном рельсе, уточнила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Проводится эвакуация пассажиров. В трех поездах, застрявших в тоннеле метро на Большой кольцевой линии, находятся более 1000 человек, уточнил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

«Мосгортранс» в связи со сбоем в метро запустил бесплатные автобусы от станции метро «Полежаевская» до станций метро «ЦСКА» и «Динамо».

Финансы
Новости

KPMG грозит рекордный штраф за подготовку некорректных документов для банка

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Британский регулятор призвал оштрафовать аудиторскую компанию KPMG на рекордные 12,5 млн фунтов стерлингов ($15,9 млн) за нарушения при работе с американским банком Bank of New York Mellon, сообщает газета Financial Times. Британский Совет по финансовой отчетности назвал штраф обоснованным ввиду серьезности нарушений со стороны аудиторов и объема операций, выполняемых кредитной организацией.

Нарушения, о которых идет речь, были допущены при подготовке документов о том, как BNY Mellon исполняет требования по защите активов клиентов. Документы, составленные аудиторами KPMG, в 2011 г. были поданы в управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании. Регулятор пришел к выводу, что они не соответствуют британским стандартам.

Несмотря на то что KPMG и один из ее сотрудников признали, что их работа была выполнена «ненадлежащим образом», юристы компании назвали предложенный штраф «непомерным» и «гигантским». По их мнению, его размер не должен превышать 1,4 млн фунтов стерлингов ($1,8 млн) на основании аналогичных дел. Они подчеркивали, что нарушение было непреднамеренным, в нем не было преступного умысла и ни один из клиентов BNY Mellon в результате не потерял деньги или активы.

Поскольку у аудиторов и британского регулятора возникли разногласия относительно размера штрафа, окончательное решение примет суд после трехдневных слушаний. Самый крупный штраф, наложенный Советом по финансовой отчетности Великобритании, на сегодняшний день составляет 6,5 млн фунтов стерлингов ($8,7 млн). Его в 2018 г. заплатила аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) за нарушения при проверке розничной сети BHS.

Выбор редактора
Политика
Новости

Зеленский назначил главу своей администрации

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. Кроме того, первым помощником Зеленского стал художественный руководитель и один из основателей «Студии Квартал-95» Сергей Шефир.

В 2007–2014 гг. Богдан отвечал в правительстве за антикоррупционную политику сначала в должности замминистра юстиции, а потом правительственного уполномоченного. В 2014 г. стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а потом был его адвокатом. Во время избирательной кампании Богдан был юридическим советником штаба Зеленского.

Братья Сергей и Борис Шефиры вместе с Зеленским в 2003 г. основали в Киеве «Студию Квартал-95», которая выпускает одноименное юмористическое шоу и снимает полнометражные фильмы. В 2005 г. она заключила контракт с телеканалом «Интер», а в 2012 г. перешла на телеканал «1+1», который входит в медиахолдинг Коломойского.

Зеленский 20 мая вступил в должность президента Украины. В своей инаугурационной речи он призвал правительство уйти в отставку, а также распустил Верховную раду. После этого премьер Украины Владимир Гройсман заявил о намерении покинуть свой пост.

Бизнес
Новости

РБК назвал Михаила Гуцериева претендентом на покупку Антипинского НПЗ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сбербанк может продать Антипинский НПЗ, входящий в New Stream Дмитрия Мазурова, структурам бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к акционерам завода, и федерального чиновника.

Окончательно решение о сделке еще не принято. Знакомство с президентом Сбербанка Германом Грефом увеличивает шансы Гуцериева на покупку завода, но пока позиция другого претендента – азербайджанской госкомпании SOCAR – сильнее, считают собеседники РБК. SOCAR готова была купить действующий НПЗ, однако после того как завод подал заявление о банкротстве, неясно, захочет ли иностранный инвестор его покупать.

О том, что SOCAR может купить Антипинский НПЗ, в начале апреля сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Азербайджанская компания готова заплатить «символическую сумму» за завод, но взять на себя долг в $3 млрд.

Еще один претендент на Антипинский НПЗ – компания «Сибнефтегазпереработка», писали «Ведомости». Она на 50% принадлежит Алексею Щуровскому, члену совета директоров завода, и была зарегистрирована в начале 2018 г.

В конце апреля «Коммерсанту» стало известно, что структура группы «Сафмар» Гуцериева купила контрольный пакет Афипского НПЗ. Кроме того, доля New Stream в капитале завода в ближайшее время перейдет нефтетрейдеру Vitol. По словам источника газеты, впоследствии ее также получат структуры Гуцериева.

Читать ещё
Preloader more
Фото