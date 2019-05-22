Готовивших теракт боевиков заблокировали в частном доме под Владимиром

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США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России

Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники. Вместо этой сделки Вашингтон предложил Анкаре купить американские комплексы Patriot производства Raytheon. В противном случае США оставляют за собой право ввести санкции против Турции, уточняет телеканал.

Предложение Вашингтона окончательное, других отсрочек не будет, заявили источники в Госдепартаменте. По словам одного из них, страны, входящие в НАТО должны закупать военную технику, «сочетающуюся с системами НАТО», а российская техника «не отвечает этим стандартам». «Турция столкнется с реальными и негативными последствиями, если завершит процедуру покупки С-400», — заявил один из источников. По его словам, США могут исключить Турцию из программы производства американских бомбардировщиков F-35, заставить Анкару возместить стоимость 100 заказанных, но еще не поставленных самолетов, а также ввести санкции по линии НАТО.

Россия и Турция заключили соглашение о поставке четырех комплексов С-400 стоимостью $2,5 млрд в конце 2017 г. Ранее Турция также заказала у США 100 бомбардировщиков F-35. Передача первого самолета должна была состоялась в июне прошлого года, но так и не произошла. Ранее США уже грозили Турции санкциями из-за покупки систем С-400. В начале апреля этого года Вашингтон прекратил поставки Анкаре оборудования для F-35.

В пятницу, 17 мая в Стамбуле состоялась встреча президента Турции Тайипа Эрдогана и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, турецкий лидер заверил российскую сторону в выполнении обязательств по покупке систем С-400, несмотря на давление со стороны США.