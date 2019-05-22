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СМИ узнали о планах США ввести санкции против венесуэльских чиновников

Власти США собираются ввести санкции против венесуэльских чиновников и частных лиц, присваивавших себе деньги, выделенные на снабжение страны продовольствием, сообщают Reuters и газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации источников агентства, санкции могут быть введены «в ближайшие недели или месяцы». В подготовке проекта санкций принимают участие многочисленные правительственные учреждения США, в том числе Совет национальной безопасности и министерство финансов и министерство юстиции, уточняет Reuters.

Помимо введения санкций власти США также планируют начать уголовное преследование тех, кто вложил похищенные деньги в американскую недвижимость, приобрел на эти средства яхты и самолеты или же перечислил их на банковские счета, пишет WSJ. Как отмечает газета, речь идет как о членах правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, высокопоставленных военных чиновниках, так и о частных бизнесменах и иностранных партнерах, причастных к присвоению «миллиардов долларов, выделенных на закупку продовольствия и другие задачи».

Вашингтон собирается ужесточить санкции для еще большего давления на Мадуро, а также для того, чтобы лишить его доходов, которые США считают незаконными, утверждает WSJ. При этом Вашингтон планирует отследить государственные средства, которые, должны перейти под контроль лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, рассказали источники газеты.

В Венесуэле на протяжении десятилетий работает продовольственная программа CLAP (Comité Local De Abastecimiento y Producción en Venezuela). Помощь в рамках данной программы получают более половины семей в Венесуэле через сеть комитетов по распределению продовольствия. Дважды в месяц включенному в программу гражданину Венесуэлы выдают бесплатный продуктовый набор в картонных коробках CLAP Boxing.

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