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НАК сообщил о ликвидации готовивших теракт боевиков

Двое боевиков, планировавших совершение теракта, были ликвидированы в результате контртеррористической операции под Владимиром. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее ФСБ получила информацию о том, что боевики укрываются в частном доме под Владимиром. 22 мая в 0.35 в городе Кольчугино Владимирской области был введен режим контртеррористической операции. Спецназ блокировал место, в котором укрывались предполагаемые террористы, жители близлежащих домов были эвакуированы. Боевикам было предложено сдать оружие. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе перестрелки были убиты, отмечается в сообщении.

Личности боевиков предварительно установлены. По данным оперативного штаба НАК, они были «сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей».

На месте перестрелки спецназ обнаружил оружие, боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистскую литературу.