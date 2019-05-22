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РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля

При оценке эффективности работы сотрудников внутриполитического управления администрации президента Кремль будет руководствоваться шестью критериями. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники. Речь идет о снижении протестного потенциала, обеспечении общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах, воспитании проактивной патриотически настроенной молодежи, а также повышении уровня социального оптимизма в обществе. Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.

Критерии эффективности затронут несколько управлений внутриполитического блока. Например, оценке эффективности по выборам подвергнутся сотрудники управления по обеспечению деятельности Госсовета под руководством Александра Харичева, которое курирует выборные регионы, и управления внутренней политики во главе с Андреем Яриным. Как пояснил близкий к Кремлю собеседник издания, управление внутренней политики отвечает, в частности, за регионы и муниципальные кампании. Так, Ярин курирует муниципальные выборы в Санкт-Петербурге и каждый вторник проводит там совещания. Управление по общественным проектам под руководством Сергея Новикова ответит за уровень доверия общества к власти, утверждают двое близких к Кремлю собеседников. С этого же управления, как и с внутриполитического, кураторы спросят за уровень социального оптимизма и повышение доли патриотически настроенной молодежи. За последнюю в управлении внутренней политики отвечает замначальника Тимур Прокопенко.

Критерии по выборам были сформулированы на февральском семинаре для политических вице-губернаторов. Так, на выборах руководителей регионов ставится задача по уверенной победе кандидата от власти в первом туре (60%) при явке не менее 30% и с показателем легитимности не менее 50%, рассказывали участники семинара. Легитимность планируется оценивать по числу граждан, считающих, что выборы прошли честно. На выборах в заксобрания ставится задача по победе «Единой России» с получением не менее 50% мандатов как по спискам, так и по одномандатным округам. На выборах мэров хорошим будет считаться результат кандидата от власти – не менее 60% при явке не менее 20% и с уровнем оценки легитимности не менее 40%.

Выполнение заявленных критериев, за исключением «выборного», предполагается оценивать раз в год, пояснил один из близких к Кремлю собеседников. Критерии оценок в основном будут основаны на результатах соцопросов, прежде всего ВЦИОМа и ФОМа. Также планируется учитываться данные исследований службы специальной связи и информации ФСО, уточнили близкие к администрации источники.