Политика

Новости

Нарышкин допустил личную встречу с директором ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин не исключил возможности новых встреч с руководителями американских спецслужб. «Я не исключаю, что мы возобновим взаимодействие на самом высоком уровне. Личные встречи – это очень возможно», – приводит его слова «Интерфакс».

Ранее Нарышкин заявлял, что в беседе с госсекретарем США Майком Помпео предлагал возобновить взаимодействие со спецслужбами США «на более высоком уровне». Директор СВР допустил, что в ближайшее время у него может состояться встреча с директором ЦРУ Джиной Хаспел. «Это возможно», – сказал он, отвечая на уточняющий вопрос журналистов.

Отношения СВР с разведками США, как и других стран, никогда не прекращались, заверил Нарышкин. Он напомнил, что регулярно поддерживал контакты с Помпео, который около года назад занимал пост директора ЦРУ. «Это было время очень плодотворного развития наших контактов, обмена и разведывательной, и аналитической информацией, которое я считаю очень важным для формирования более доверительных отношений», – отметил директор СВР. Из-за внутриполитических событий в США интенсивность таких контактов снизилась, но обмен оперативной антитеррористической информацией продолжается, указал он.

Находящийся под американскими санкциями Сергей Нарышкин в феврале 2018 г. ездил в США, где, по данным Reuters, встречался с директором национальной разведки Дэном Коатсом и другими представителями разведслужб США. Тогда же российский посол в США Анатолий Антонов отмечал, что темой встречи стала борьба с терроризмом. Помпео заявлял тогда, что, хотя США порой и рассматривают Россию как оппонента, в некоторых случаях российские и американские спецслужбы могут работать вместе.