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Спикер Верховной рады Украины оспорит ее роспуск в суде

Ведомости
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пообещал оспорить в Конституционном суде указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, об этом он сообщил в Facebook.

«Печально и тревожно, что гарант конституции Украины начинает свою деятельность на должности с грубого нарушения конституции. Плохой знак», – написал он. В комментариях он пояснил, что оспорит президентский указ.

После инаугурации в качестве президента Зеленский анонсировал роспуск парламента. На следующий день он подписал указ о досрочном прекращении работы Верховной рады нынешнего созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.

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Самолет Ту-134 совершил последний рейс в своей истории

Ведомости
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Пассажирский самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса» (принадлежит одноименному алмазному холдингу) вылетел в заключительный рейс, сообщил ТАСС гендиректор «Алросы» Андрей Гулов. Около 12:20 по местному времени (8:20 мск) лайнер, летевший из города Мирный (Якутия), приземлился в новосибирском аэропорту «Толмачево», свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

«Алроса» была единственной авиакомпанией, которая использовала этот лайнер для регулярных пассажирских перевозок. Теперь у нее остался только один самолет семейства «Ту» — это Ту-154, который, как рассказывал ранее «Ведомостям» Гулов, будет эксплуатироваться весь 2019 г. Осенью 2018 г. «Алроса» уже вывела из эксплуатации один Ту-154.

Как рассказал Гулов, на заключительный рейс Ту-134 было продано 72 билета. Полет был посвящен «людям, которые его [самолет] конструировали, производили, управляли им, пользовались в качестве пассажиров», и по прибытии лайнера ожидается торжественная встреча, отметил он. По его словам, самолет будет передан музею истории авиации, созданном при аэропорте «Толмачево».

Гулов подчеркнул, что в последний годы значительное удорожание авиационного топлива свело на нет эффективность Ту-134. Появились также новые самолеты, добавил он.

В ноябре 2018 г. авиакомпания Red Wings прекратила эксплуатацию всех имевшихся в ее парке самолетов Ту-204. Она была единственным авиаперевозчиком в России, использовавшим этот тип судов на регулярных рейсах.

Ту-134 — ближнемагистральный пассажирский самолет, который был разработан конструкторским бюро имени Туполева. Первый полет прототипа был совершен в 1963 г., серийный выпуск начался в 1980 г. Лайнер способен вместить до 80 пассажиров.

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Bloomberg сравнил состояния современных миллиардеров и магнатов ХХ века

Ведомости
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Один из богатейших людей XX в. Джон Рокфеллер был в три раза богаче основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в $117 млрд, пишет Bloomberg. Авторы материала разработали методику, позволяющую сравнивать цены и стоимость денег в различные периоды мировой истории. Они указывают, что Рокфеллер в 1937 г. обладал состоянием в $1,5 млрд. При учете инфляции в наши дни это сравнимо с $26 млрд.

Но если учесть долю состояния Рокфеллера от ВВП США (1,6%) и сравнивать эту цифру с современными условиями, то нефтяной магнат был в три раза богаче Безоса. Согласно разработанной методике, сталелитейный магнат начала прошлого века Эндрю Карнеги был богаче Билла Гейтса ($321 млрд против $213 млрд, по оценке Bloomberg), железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт обладал большим состоянием, чем основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт ($238 млрд против $93 млрд).

Авторы исследования также указывают, что живший в XI в. двоюродный брат британского короля Вильгельма Завоевателя владел землями, которые сейчас можно было бы оценить в $203 млрд, а состояние подавившего восстание Спартака римского консула Марка Красса можно оценить в $210 млрд.

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Московское метро объяснило трудности при эвакуации пассажиров из тоннеля

Ведомости
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Сотрудники метрополитена не могли выпустить из вагонов застрявших во вторник вечером в тоннеле пассажиров и вывести их по путям из соображений безопасности, сообщает пресс-служба метро.

Движение поездов по Солнцевской и Большой кольцевой линиям метро было прервано 21 мая около 18.45, восстановить его удалось только после полуночи. Специалисты назвали две основные версии инцидента – неисправность контактного рельса или неисправность токоприемника поезда.

При этом отмечается, что в тоннеле могли застрять пять поездов, но два из них удалось отправить на ближайшие станции. «По регламенту это приоритетный способ доставки пассажиров до станций при сбое: в этом случае пассажирам не приходится покидать поезд», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вывезти таким же способом остальные три поезда не удалось из-за особенностей неисправности и рельефа перегона. Из-за этого пришлось эвакуировать более 1000 застрявших в вагонах пассажиров по другому сценарию: к заблокированному составу подъезжал другой и забирал людей на станцию «Хорошевская». «Вариант с выведением пассажиров по тоннелю был небезопасен. До ближайшей станции пришлось бы идти более километра по путям, а без специальной подготовки это опасно», – заявили в метро.

По информации пресс-службы, на станции пассажиров ждали медики, но оказание помощи никому не потребовалось. Всего на эвакуацию 1041 пассажира, по официальным данным, ушло 3 часа 20 минут. Установить точные причины инцидента метрополитен обещает в течение недели.

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Нарышкин допустил личную встречу с директором ЦРУ

Ведомости
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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин не исключил возможности новых встреч с руководителями американских спецслужб. «Я не исключаю, что мы возобновим взаимодействие на самом высоком уровне. Личные встречи – это очень возможно», – приводит его слова «Интерфакс».

Ранее Нарышкин заявлял, что в беседе с госсекретарем США Майком Помпео предлагал возобновить взаимодействие со спецслужбами США «на более высоком уровне». Директор СВР допустил, что в ближайшее время у него может состояться встреча с директором ЦРУ Джиной Хаспел. «Это возможно», – сказал он, отвечая на уточняющий вопрос журналистов.

Отношения СВР с разведками США, как и других стран, никогда не прекращались, заверил Нарышкин. Он напомнил, что регулярно поддерживал контакты с Помпео, который около года назад занимал пост директора ЦРУ. «Это было время очень плодотворного развития наших контактов, обмена и разведывательной, и аналитической информацией, которое я считаю очень важным для формирования более доверительных отношений», – отметил директор СВР. Из-за внутриполитических событий в США интенсивность таких контактов снизилась, но обмен оперативной антитеррористической информацией продолжается, указал он.

Находящийся под американскими санкциями Сергей Нарышкин в феврале 2018 г. ездил в США, где, по данным Reuters, встречался с директором национальной разведки Дэном Коатсом и другими представителями разведслужб США. Тогда же российский посол в США Анатолий Антонов отмечал, что темой встречи стала борьба с терроризмом. Помпео заявлял тогда, что, хотя США порой и рассматривают Россию как оппонента, в некоторых случаях российские и американские спецслужбы могут работать вместе.

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Бизнес
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WSJ узнала о планах Saudi Aramco закупать сжиженный природный газ в США

Ведомости
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Нефтяная компания Saudi Aramco планирует начать закупку сжиженного природного газа у калифорнийской компании Sempra Energy, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что условия сделки пока не утверждены окончательно, однако уже известно, что речь идет о закупках газа, сжижаемого американской компанией в Порт-Артуре, штат Техас. Также не исключено, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии войдет в долю этого проекта в Sempra Energy.

Как отмечают источники газеты, Saudi Aramco также вела переговоры о закупке СПГ с другими компаниями в США и России, но отдала предпочтение Sempra Energy. При этом переориентация на закупку газа выглядит логичным шагом, поскольку другие нефтяные гиганты (например, Royal Dutch Shell и BP) тоже делают ставку на него – они ожидают, что спрос на газ в ближайшее время будет превышать спрос на нефть.

Чистая прибыль Saudi Aramco по итогам 2018 г. достигла $111,1 млрд, выручка – $355,9 млрд, операционная прибыль до вычета расходов на налоги – $212 млрд. Таким образом, ее показатели превзошли результаты Apple (чистая прибыль в 2018 г. составила $60 млрд).

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РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля

Ведомости
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При оценке эффективности работы сотрудников внутриполитического управления администрации президента Кремль будет руководствоваться шестью критериями. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкие к администрации президента источники. Речь идет о снижении протестного потенциала, обеспечении общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах, воспитании проактивной патриотически настроенной молодежи, а также повышении уровня социального оптимизма в обществе. Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.

Критерии эффективности затронут несколько управлений внутриполитического блока. Например, оценке эффективности по выборам подвергнутся сотрудники управления по обеспечению деятельности Госсовета под руководством Александра Харичева, которое курирует выборные регионы, и управления внутренней политики во главе с Андреем Яриным. Как пояснил близкий к Кремлю собеседник издания, управление внутренней политики отвечает, в частности, за регионы и муниципальные кампании. Так, Ярин курирует муниципальные выборы в Санкт-Петербурге и каждый вторник проводит там совещания. Управление по общественным проектам под руководством Сергея Новикова ответит за уровень доверия общества к власти, утверждают двое близких к Кремлю собеседников. С этого же управления, как и с внутриполитического, кураторы спросят за уровень социального оптимизма и повышение доли патриотически настроенной молодежи. За последнюю в управлении внутренней политики отвечает замначальника Тимур Прокопенко.

Критерии по выборам были сформулированы на февральском семинаре для политических вице-губернаторов. Так, на выборах руководителей регионов ставится задача по уверенной победе кандидата от власти в первом туре (60%) при явке не менее 30% и с показателем легитимности не менее 50%, рассказывали участники семинара. Легитимность планируется оценивать по числу граждан, считающих, что выборы прошли честно. На выборах в заксобрания ставится задача по победе «Единой России» с получением не менее 50% мандатов как по спискам, так и по одномандатным округам. На выборах мэров хорошим будет считаться результат кандидата от власти – не менее 60% при явке не менее 20% и с уровнем оценки легитимности не менее 40%.

Выполнение заявленных критериев, за исключением «выборного», предполагается оценивать раз в год, пояснил один из близких к Кремлю собеседников. Критерии оценок в основном будут основаны на результатах соцопросов, прежде всего ВЦИОМа и ФОМа. Также планируется учитываться данные исследований службы специальной связи и информации ФСО, уточнили близкие к администрации источники.

Политика
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Госдепартамент заявил о возможном применении Сирией химоружия

Ведомости
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Войска президента Сирии Башара Асада могли применить химическое оружие 19 мая в Идлибе, говорится в заявлении госдепартамента США. «Мы все еще собираем информацию об этом инциденте, но повторяем наши предупреждения: если режим Асада использует химическое оружие, Соединенные Штаты и наши союзники отреагируют быстро и адекватно», – отмечается в заявлении.

Возможное применение химоружия, предположительно хлора, было частью военной кампании Асада, которая нарушает режим прекращения огня в Идлибе. «Нападения режима (Асада. – Ред.) на общины северо-западной Сирии должны прекратиться», – предупреждает госдеп. Ведомство подчеркивает, что нападения на зону деэскалации угрожают дестабилизации региона.

17 мая российский Центр по примирению враждующих сторон предупредил о подготовке террористами из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» провокации в зоне деэскалации, чтобы обвинить правительственные войска Сирии в применении химоружия. 21 мая Минобороны России обвинило сирийских повстанцев, в том числе «специалистов, прошедших подготовку в городе Ракка под руководством офицеров американской разведки», в фальсификации свидетельств применения химоружия. «Террористы, действующие в зоне деэскалации Идлиба, имеют значительное количество токсичных веществ, которыми боевики оборудуют боеприпасы», чтобы создать видимость применения правительственными войсками химоружия, напоминает CNN суть российского заявления. Сирийский МИД ранее опроверг сведения о применении правительственными войсками химического оружия в городе Каббани на севере провинции Латакия. Дамаск настаивает, что никогда не использовал химических боеприпасов.

США и ранее обвиняли Дамаск в применении химоружия. Вашингтон дважды – в 2017 и 2018 гг. – наносил ракетные удары по военным объектам Сирии, которые якобы имели отношение к возможным атакам.

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НАК сообщил о ликвидации готовивших теракт боевиков

Ведомости
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Двое боевиков, планировавших совершение теракта, были ликвидированы в результате контртеррористической операции под Владимиром. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее ФСБ получила информацию о том, что боевики укрываются в частном доме под Владимиром. 22 мая в 0.35 в городе Кольчугино Владимирской области был введен режим контртеррористической операции. Спецназ блокировал место, где укрывались предполагаемые террористы, жители близлежащих домов были эвакуированы. Боевикам было предложено сдать оружие. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе перестрелки были убиты, отмечается в сообщении.

Личности боевиков предварительно установлены. По данным оперативного штаба НАК, они были «сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей».

На месте перестрелки спецназ обнаружил оружие, боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистскую литературу.

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Политика
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СМИ узнали о планах США ввести санкции против венесуэльских чиновников

Ведомости
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Власти США собираются ввести санкции против венесуэльских чиновников и частных лиц, присваивавших себе деньги, выделенные на снабжение страны продовольствием, сообщают Reuters и газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации источников агентства, санкции могут быть введены «в ближайшие недели или месяцы». В подготовке проекта санкций принимают участие многочисленные правительственные учреждения США, в том числе совет национальной безопасности и министерство финансов и министерство юстиции, уточняет Reuters.

Помимо введения санкций власти США также планируют начать уголовное преследование тех, кто вложил похищенные деньги в американскую недвижимость, приобрел на эти средства яхты и самолеты или же перечислил их на банковские счета, пишет WSJ. Как отмечает газета, речь идет как о членах правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, высокопоставленных военных чиновниках, так и о частных бизнесменах и иностранных партнерах, причастных к присвоению «миллиардов долларов, выделенных на закупку продовольствия и другие задачи».

Вашингтон собирается ужесточить санкции для еще большего давления на Мадуро, а также для того, чтобы лишить его доходов, которые США считают незаконными, утверждает WSJ. При этом Вашингтон планирует отследить государственные средства, которые должны перейти под контроль лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, рассказали источники газеты.

В Венесуэле на протяжении десятилетий работает продовольственная программа CLAP (Comité Local De Abastecimiento y Producción en Venezuela). Помощь в рамках данной программы получают более половины семей в Венесуэле через сеть комитетов по распределению продовольствия. Дважды в месяц включенному в программу гражданину Венесуэлы выдают бесплатный продуктовый набор в картонных коробках CLAP Boxing.

В Венесуэле начинается голод

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Mail.ru Group запускает сервис по сбору средств авторами контента с поклонников

Ведомости
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Принадлежащий Mail.ru Group сервис для стримеров DonationAlerts начал тестировать платформу Boosty.to, позволяющую авторам создавать платную подписку на контент. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал директор департамента adVentures Mail.ru Group Роман Новиков. По его словам, собирать регулярные пожертвования смогут стримеры, музыканты, дизайнеры, иллюстраторы и журналисты. Через платформу автор будет ежемесячно получать платежи от потребителей контента. При этом сам автор сможет определять уровни подписки, их наполнение и стоимость доступа. За посреднические услуги Boosty.to будет получать комиссию в размере 7%. В нее уже включена комиссия платежных систем. Для автора сервис будет бесплатным. В какую сумму компании обошлась разработка Boosty.to, Новиков не сообщил.

Сейчас на международном рынке, включая Россию, аналогичным образом работает запущенный в 2013 г. американский сервис Patreon. Он получает доход за счет комиссии с пожертвований в размере 5–12%. По данным Patreon на середину 2018 г., в системе было зарегистрировано более 100 000 создателей контента, получающих каждый месяц минимум $1. Patreon планирует по итогам текущего года провести платежи на $500 млн. По оценке TechCrunch, выручка сервиса при этом может составить $50 млн.

По мнению Новикова, Patreon непопулярен в России из-за того, что не поддерживается отечественными платежными системами. С помощью Boosty.to DonationAlerts планирует занять 80% российского рынка платной подписки для независимых авторов, добавил он.

Как отмечает «Коммерсантъ», инструменты для сбора средств и пожертвований в России существуют уже много лет. Такие услуги предоставляют, например, «Яндекс.Деньги», сообщили в пресс-службе компании. Это кнопки с платежными формами, которые используют для получения донатов от читателей авторы «Яндекс.Дзена» и платформа YaSobe.ru, уточняет газета. Оба инструмента позволяют принимать платежи с кошельков «Яндекс.Денег», карт любых российских банков и счетов мобильных телефонов.

Политика
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Готовивших теракт боевиков заблокировали в частном доме под Владимиром

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов заблокировали боевиков в частном доме в городе Кольчугино Владимирской области. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). «Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме силами правопорядка», – уточнили в НАК. Других подробностей ведомство не сообщило.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах рассказал, что, по предварительной информации, заблокированы трое сторонников запрещенной в России террористической организации. По информации источника, злоумышленники имеют при себе огнестрельное оружие.

Как отмечают «Владимирские ведомости», режим КТО был введен в 00.35 мск.

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