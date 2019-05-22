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В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

В Италии произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погиб один человек и десять пострадали – вероятно, это россияне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства в стране.

По его словам, о произошедшем посольство оповестили итальянские власти. По их данным, в целом в автобусе находились 60 человек, предположительно все – граждане России, один из них погиб. Российское дипломатическое представительство проверяет эту информацию.

По данным местного агентства ANSA, автобус перевернулся на трассе Сиена – Флоренция. Агентство, не уточняя национальность пассажиров, подтверждает смерть одного человека.

Corriere della Sera пишет, что в автобусе были не менее 50 российских туристов. По ее информации, погибла женщина, пятнадцать человек получили ранения. Причиной мог стать мокрый после дождя асфальт, отмечает издание: автобус протаранил барьеры у дороги и вылетел в кювет.

Как пишет Il Tempo, погибший – турист из России. По данным издания, всего в автобусе было около 60 человек – это граждане разных стран Восточной Европы. У них был тур по городам искусства, отмечает Il Tempo.