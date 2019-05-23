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Представитель Зеленского предложил сократить число депутатов Верховной Рады

Численность депутатского корпуса в парламенте Украины должна быть пересмотрена, заявил в интервью изданию LB.ua представитель президента страны Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук. «Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 — это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов?», — цитирует его информационный портал 112.ua.

Накануне Верховная рада Украины отказалась рассмотреть на своем внеочередном заседании законопроект Зеленского об изменении системы выборов. За включение вопроса в повестку проголосовало лишь 92 депутата из 450. Законопроект предусматривает переход к полностью пропорциональной системе выборов в Раду по закрытым партийным спискам и снижение проходного барьера с 5 до 3%.

Сейчас Верховная Рада избирается по смешанному принципу: половина депутатского корпуса – по закрытым спискам с барьером в 5%, другая половина – по одномандатным округам. Ранее Стефанчук отмечал, что президент обладает лишь законодательной инициативной, и если Рада не поддержит законопроект, новые выборы пройдут по старому закону.

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Рады и досрочных выборах. Заместитель руководителя президентской администрации Руслан Рябошапка пояснил, что хотя указ подписан, но еще не опубликован. От времени опубликования зависит и дата парламентских выборов, которые должны состояться не позднее двух месяцев с момента обнародования указа.