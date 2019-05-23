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Указ о досрочных выборах в Верховную Раду вступил в силу на Украине

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» и официально вступил в силу, передает «Интерфакс».

Зеленский объявил о намерении распустить парламент страны сразу после своей инаугурации. Он также предложил изменить избирательный кодекс, снизив проходной барьер для партий до 3% и перейдя к пропорциональной системе выборов в Раду по закрытым партийным спискам. Однако действующий парламент Зеленского не поддержал: депутаты в среду, 22 мая, на внеочередном заседании Рады отказались включить в повестку предложения президента. Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что решение президента о роспуске парламента нарушает конституцию страны, поэтому он будет обжаловать его в суде.

По действующему законодательству Верховная рада избирается по смешанному принципу: 50% депутатского корпуса – по партийным спискам с барьером в 5%, остальные – по одномандатным округам. Если депутаты не поддержат законопроект об изменении порядка проведения выборов, то голосование будет организовано по старым нормам.