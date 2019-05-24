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РБК узнал о показаниях бывшего совладельца «Югры» против полковника ФСБ

Руководитель отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин был задержан после того, как бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин дал против него показания. Об этом пишет РБК со ссылкой на два знакомых с ходом расследования источника.

Хотин сообщил следователям о том, что в течение трех лет платил полковнику Черкалину за покровительство. «В задачи руководителя банковского отдела входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным», — рассказал собеседник издания. Подчиненные полковника связывались с коллегами из МВД и Следственного комитета и держали на контроле расследование определенных дел. Знакомые с фигурантами дела собеседники издания подтвердили эту информацию.

Бывший владелец «Югры» был арестован 19 апреля по уголовному делу о растрате 7,5 млрд руб. Арест стал для банкира большой неожиданностью, поясняет собеседник издания. Когда Хотин понял, что избежать его не удастся, он рассказал о своих отношениях с Черкалиным. О задержании полковника и двух его подчиненных — Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — стало известно 25 апреля. Они были задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. В результате обысков на трех квартирах были изъяты драгоценности и наличность на 12 млрд руб.

Информация о деятельности Черкалина была у сотрудников ФСБ и до показаний Хотина. Им было известно как минимум о трех эпизодах противоправной деятельности своего сотрудника. «После показаний Хотина было принято решение приступать к реализации накопленной информации», — уточнил собеседник.