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Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил Павла Ивлева, экс-юриста ЮКОСа и одного из фигурантов «большого» дела ЮКОСа, к 10 годам колонии по делу о присвоении нефти более чем на 1 трлн руб., сообщает «Интерфакс». Адвокат Ивлева Сергей Купрейченко заявил, что приговор будет обжалован.

Процесс проходил в заочной форме в связи с тем, что Ивлев покинул Россию в 2004 г. Срок наказания будет исчисляться с момента фактического задержания и заключения под стражу. В России Ивлева обвиняют в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере (ст. 160 УК) и отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК).

По версии следствия, Ивлев в 2001–2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб. Около 133 млрд руб. из этих средств были легализованы, причем Ивлев обеспечивал «видимость юридической чистоты сделок», указывалось в материалах дела.

Следователи полагают, что участники группы скупали нефть по себестоимости, которая потом возрастала при перепродаже в несколько раз. Сделки оформлялись только на бумаге через фирмы, расположенные в зонах льготного налогообложения. При этом полученная сверхприбыль скапливалась на счетах фирм, а затем переводилась в офшорные зоны и легализовывалась под видом перечисления дивидендов кипрским учредителям – подконтрольным участникам организованной группы компаниям «Дансли лимитед» и «Нассаубридж менеджмент лимитед».

В начале марта 2018 г. Ивлев заявил, что расследование его дела завершено, причем ущерб по нему увеличен с 925 млрд руб. «Следователи пересчитали сумму ущерба и считают, что нефть я украл на 1 трлн 67 млрд руб.», – говорил он. Ивлев называл обвинения абсурдными и выразил надежду, что Генпрокуратура вернет обвинительное заключение следователям.