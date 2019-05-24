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РБК: Партия Порошенко сменит лидера и название

Партия Блок Петра Порошенко «Солидарность» планирует сменить название и лидера, пишет РБК со ссылкой на два источника – в аппарате партии и во фракции в Верховной раде. По данным издания, новым лидером может стать Ирина Геращенко, которая является депутатом Рады последних трех созывов и занимает пост первого вице-спикера.

Закрытый съезд партии состоится 24 мая, а через неделю, 31 мая, – официальное мероприятие, где будет объявлено о планах партии на парламентских выборах. Как рассказал РБК официальный представитель партии в Раде Александр Черненко, на ребрендинг мало времени. Члены партии планируют убрать имя Порошенко и рассматривают вариант названия «Европейская солидарность».

Социологическая группа «Рейтинг» в опросе, который прошел 16–21 мая 2019 г., выяснила, что за блок Порошенко готовы голосовать 8,8% украинцев. Ни при каких обстоятельствах ее не поддержат 51,9% опрошенных.

Сейчас против Порошенко начато несколько расследований. Государственное бюро расследований (ГБР) 21 мая завело уголовное дело в отношении бывшего президента по обвинению в госизмене. По версии обвинения, Порошенко совершил ее, посылая украинских моряков в Керченский пролив.

Кроме того, 13 мая украинская прокуратура начала досудебное расследование о возможном давлении Порошенко на судей в рамках дела Приватбанка, который власти Украины в 2016 г. решили национализировать. Также 22 мая стало известно о новом уголовном деле, фигурантом которого стал бывший президент Украины. Украинская прокуратура подозревает его во вмешательстве в деятельность компании «Центрэнерго» с целью хищения ее средств.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля. О роспуске парламента страны Зеленский заявил в своей речи после инаугурации 20 мая.