Кремль оценил роль Мэй в российско-британских отношениях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление премьер-министра Великобритании Тэрезы Мэй об отставке: «Пока не готов сказать».
Отвечая на вопрос журналистов о роли Мэй в российско-британских отношениях, Песков отметил, «что навскидку не может вспомнить каких-то вех, связанных с [ее] вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией»: «Скорее, наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях».
В то же время Песков отметил, что Кремль «с большим вниманием» наблюдает за процессами, связанными с Brexit, которые «неминуемо сказываются и на самой Британии, и на обстановке в ЕС». По его словам, это обусловлено тем, что «ЕС является нашим главным торгово-экономическим партнером, поэтому, конечно, мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном и развивающемся партнере».