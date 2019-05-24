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Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на треть

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в прошлом году заработал более 11,5 млн руб., что на 5 млн руб. меньше, чем в 2017 г. Таковы данные декларации о доходах, опубликованной на сайте ведомства.

Согласно документу, доход Бастрыкина в прошлом году составил 11,57 млн руб., годом ранее председатель СКР заработал 16,5 млн руб. Доход супруги Бастрыкина составил около 6,9 млн руб., в 2017 г. она заработала 4,6 млн руб. Супруги имеют двух несовершеннолетних детей. В собственности Бастрыкиных квартира площадью 224,4 кв. м, две дачи площадью 294,3 и 138,5 кв. м. Супруга Бастрыкина также владеет квартирой площадью 216 кв. м.

В 2016 г. Бастрыкин заработал 7,9 млн руб., в 2015 г. – 8,4 млн руб. Доход его супруги в эти годы составил около 4 млн и 3,8 млн руб. соответственно.

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