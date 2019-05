Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на треть

Политика

Новости

США отправят 1500 военных на Ближний Восток из-за конфликта с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США отправят 1500 военных на Ближний Восток из-за эскалации конфликта с Ираном, передает Reuters. По данным телеканала CNN, на Ближний Восток США отправляют также зенитные ракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и необходимые силы для «сдерживания иранских угроз».

Ранее ряд американских СМИ сообщили о том, что американские власти могут направить на Ближний Восток своих военных на случай нападения Ирана на американские силы в регионе или ускорения работы Тегерана над ядерным оружием. The New York Times писала о том, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн предложил отправить на Ближний Восток до 120 000 военнослужащих. Собеседники Associated Press говорили о 10 000 военных. По данным Reuters, в зону конфликта планировалось отправить 5000 солдат.

Ранее Трамп предостерег Тегеран от вмешательства в интересы США. Иран встретит «великую силу», если нанесет удар по объектам США на Ближнем Востоке, говорил американский президент. Для защиты своих интересов США уже направили на Ближний Восток авианосец «Авраам Линкольн» и ядерные бомбардировщики.

Иран официально прекратил выполнять ряд обязательств по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 г. Он предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на отказ от ядерной программы.