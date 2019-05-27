Экзитполы показали лидерство партии Ле Пен на выборах в Европарламент во Франции
Партия «Национальное объединение», возглавляемая Марин Ле Пен, лидирует на выборах в Европарламент во Франции, свидетельствуют данные экзитпола Elabe.
По его результатам «Национальное объединение» набирает 23,9% голосов. Второе место занимает партия Манюэля Макрона «Вперед, республика» (22,4%), третье — партия зеленых Europe Écologie (12,9).
Экзитпол IFOP показал практически такие же результаты: «Национальное объединение» — 23,6% голосов, «Вперед республика» — 22,6%, зеленые — 13,1%.
В Великобритании лидером на выборах в Европарламент является партия сторонников выхода страны из Евросоюза (Brexit) во главе с Найджелом Фараджем, передает BBC. Из 64 избранных депутата (всего их будет 73), в частности, 28 — из партии Фараджа, 15 — либеральные демократы (сторонники Евросоюза), 10 — лейбористы.
На выборах в Германии партия Ангелы Меркель ХДС/ХСС лидирует, однако показывает значительное падение в количестве голосов — 28,3%, в то время как на выборах 2014 г. было 35,8%, передает Deutsche Welle. Партнер ХДС/ХСС по коалиции — Социал-демократическая партия — показывает наихудшие результаты на выборах в Европарламент — 15,2%, хотя на предыдущих выборах у нее было 27,3%. На втором месте — партия зеленых (21,1%).
С 24 по 26 мая страны-члены ЕС выбирали депутатов в главный законодательный орган Евросоюза — Европарламент. 27 мая должны быть подведены итоги голосования. Срок полномочий депутатов — пять лет.