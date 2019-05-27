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РБК узнал о переходе в Кремль экс-начальника военного технополиса «Эра»

Бывший начальник технополиса «Эра» Федор Дедус стал референтом управления по вопросам госслужбы и кадров администрации президента, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По их словам, обязанности начальника технополиса как минимум с февраля исполняет полковник Игорь Дробот.

Собеседник издания в Минобороны связал уход Дедуса с конфликтом вокруг закупок для «Эры» суперкомпьютеров. «Он отказался подписывать [документы]. После этого его приказом отправили в отпуск, из которого он не вышел на работу», – утверждает источник. В пресс-службе военного ведомства заявили, что Дедус уволен из Вооруженных сил по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Сам полковник был недоступен для журналистов.

В марте 2019 г. на сайте Минобороны появилось сообщение о запуске первого сегмента «суперЭВМ» с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей. В ведомстве уточнили, что компьютер был создан по заказу Минобороны всего за два месяца. Суперкомпьютер является совместной разработкой подведомственного института «Росатома» и входящего в «Ростех» холдинга «Росэлектроника».

«Эру» называют военной версией «Сколково», которая создавалась как центр разработки продуктов для российского оборонно-промышленного комплекса. Научным руководителем технополиса является президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, старший брат акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.