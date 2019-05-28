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Один ребенок погиб, 12 ранены в результате нападения неизвестного с ножом в Японии

Ведомости
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В японском городе Кавасаки под Токио мужчина с ножом напал на группу учеников начальных классов частной школы Каритас, когда они ждали школьный автобус, передает агентство Kyodo.  Первоначально полиция сообщала, что в результате 13 учениц 6-7 лет и трое сопровождавших их взрослых пострадали,  Отмечалось, что у одного ребенка и одного взрослого нет признаков жизни. Позже полиция подтвердила гибель девочки, сообщила телекомпания NHK.

Нападавшим оказался мужчина 40-50 лет. После нападения на детей он сам ранил себя ножом в шею. Он находится в критическом состоянии без сознания.

Инцидент произошел примерно в 7.45 утра по местному времени на станции Ноборито. На месте преступления полиция обнаружила два ножа. Сейчас следователи пытаются установить личность подозреваемого.

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Финансы
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Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях

Ведомости
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Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Опрос был проведен в апреле, в нем приняли участие 1500 человек старше 18 лет, проживающие в городах и в сельской местности в различных регионах.

Около 17% опрошенных заявили, что ни на чем не экономят. Авторы исследования указывают, что тренд по увеличению количества россиян, которые не экономят, прервался. Отмечается, что в 2016 г. об отсутствии необходимости экономить средства заявляли 11%, в 2017 г. — 18%, а в 2018 г. — 24% респондентов.

В предыдущие годы основной статьей экономии была еда, но в этом году россияне чаще сокращали траты на путешествия — об этом сообщили 29% (годом ранее этот показатель составлял только 12%). Около 24% сообщили, что им приходилось экономить на еде (17% годом ранее). Третье место по уровню экономии занимают расходы на одежду и обувь: если годом ранее на них экономили 9% россиян, то по результатам опроса 2019 г. — 23%. При этом отмечается, что доля россиян, экономящих развлечениях, выросла до 22% с 6%, на деликатесах — до 20% с 6%, на алкоголе и сигаретах — до 13% с 5%, на посещении ресторанов — до 15% с 4%.

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Бизнес
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Китай прекратил закупку нефти у Ирана из-за американских санкций

Ведомости
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Китай прекратил закупки нефти у Ирана после вступления в силу санкций США, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранской нефтяной отрасли.

США в 2018 г. в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и ввели санкции против Тегерана. До 2 мая 2019 г. ряду стран были даны исключения, то есть США обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Белый дом отказался продлевать действие исключений, надеясь тем самым свести к нулю экспорт иранской нефти.

Китай наряду Индией, Турцией, Южной Кореей и Японией полностью прекратил прямые закупки иранской нефти после того, как США озвучили намерение не продлевать действие исключений по санкциям, утверждают источники издания. Как отметил член экономической комиссии парламента Ирана Рахима Заре, эти пять стран, а также Тайвань, Греция и Италия, приобретали за март этого года 1,6 млн баррелей нефти ежедневно.

При этом источник издания указывает, что Иран еще не потерял надежду на возобновление продаж нефти в Китай. Частный иранский трейдер сообщил газете, что ведет переговоры о продаже до 2 млн баррелей китайскому мини-НПЗ, однако решение еще не одобрено правительством Китая и Ирана.

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Бизнес
Новости

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

Ведомости
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Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны. Постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая 2019 г. и действует до 1 октября 2019 г.

Загрязненную хлоридами российскую нефть начали транспортировать из Белоруссии 24 мая в направлении российской диспетчерской станции «Унеча». По информации белорусского концерна «Белнефтехим», вытеснить удалось уже более 80 000 тонн загрязненной нефти.

Согласно документу, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» в Белоруссии, по маршруту линейная производственная диспетчерская станция «Мозырь» – Унеча (Высокое) составляют 70,44 российского рубля за 1 тонну нетто (без налога на добавленную стоимость), нефтеперекачивающая станция «Кобрин» (граница Белоруссии и Польши) – Унеча (Высокое) — 330,53 российского рубля.

В конце апреля «Белнефтехим» заявил о поставках по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти из России. В сырье обнаружили высокое содержание органических хлоридов. Российская компания «Транснефть» объяснила поставки загрязненной нефти из России вбросом хлорорганических соединений. В России по факту мошенничества с поставками нефти было возбуждено уголовное дело. 

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Политика
Новости

Экономисты предсказали шансы Трампа на переизбрание в 2020 году

Ведомости
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Экономисты подсчитали, что действующий президент США Дональд Трамп имеет высокие шансы на переизбрание в 2020 г., пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что эксперты использовали для подсчетов экономическую модель, которая использовалась, чтобы предсказать шансы Барака Обамы на избрание в 2008 г. и переизбрание в 2012 г. Модель разработал экономист Рэй Фэйр, она основывается на нескольких показателях, в том числе темпах роста внутреннего валового продукта и инфляции. 

Бывший советник министра финансов в администрации Обамы Стивен Раттнер также считает высокими шансы Трампа на переизбрание. Аналогичного мнения придерживаются главный экономист Moody's Analytics Марк Занди и директор по инвестициям TrendMacrolytics Дональд Лускин.

Согласно модели, Дональд Трамп в 2016 г. должен был получить 54,1% голосов, но получил 48,8%. «Я совершенно уверен, что этот разрыв был обусловлен в целом неблагоприятным рейтингом личных качеств мистера Трампа», — отметил Раттнер. На данный момент опросы общественного мнения указывают, что американцы отдают предпочтение демократам, особенно популярен бывший вице-президенту Джо Байдену. Поэтому Трампу необходимо преодолеть негативное отношение значительного количества избирателей, чтобы прогноз экономистов сбылся, указывает издание.

Очередные выборы президента США пройдут в 2020 г., Трамп заявил о намерении принять в них участие. Он также назвал сенатора Берни Сандерса и Байдена своими основными конкурентами.

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Беглов за год заработал больше своего предшественника на посту губернатора Санкт-Петербурга

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 г. заработал 6,1 млн руб., следует из декларации на сайте городского правительства.

Он владеет квартирой площадью 150 кв. м, тремя земельными участками общей площадью 3100 кв.м, и половиной жилого дома площадью 120 кв.м. В декларации указано, что дом является разрушенным. Также в пользовании у Беглова находится квартира площадью 106 кв.м. Его жена в 2018 г. заработала около 4,4 млн руб. В ее собственности находятся жилой дом, четыре квартиры, гараж и машиноместо, а также половина жилого дома площадью 242 кв.м. и трех земельных участках общей площадью 2700 кв.м. Жена врио губернатора владеет также автомобилем Mercedes-Benz E300.

Предшественник Беглова на посту губернатора Георгий Полтавченко в 2017 г. заработал около 5,5 млн руб., его жена — 263 500 руб. В собственности Полтавченко было пять участков общей площадью 3 000 кв.м, жилой дом площадью 385 кв. м а в пользовании — квартира площадью 210 кв. м. Автомобилей или другого транспорта у них не было.

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Депутат удалил видео о протестах в Екатеринбурге по требованию Роскомнадзора

Ведомости
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Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге. Депутат планирует оспорить решение в суде, об этом он написал на своей странице «В контакте». По его словам, основанием для удаления ролика стало решение Генпрокуратуры, обнаружившей в комментариях под ним «призывы к экстремистской деятельности».

Бондаренко записал новое видео, в котором рассказал, что 14 мая он опубликовал ролик о столкновении полицейских с участниками протестов из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Роскомнадзор потребовал от Youtube удалить это видео.

Роскомнадзор указал на закон об информации, предусматривающий блокировку страниц, где озвучиваются призывы к массовым беспорядкам или участию в несогласованных акциях, а также содержится недостоверная информация. В связи с требованием Роскомнадзора видеохостинг попросил Бондаренко удалить ролик самостоятельно, в противном случае его YouTube-канал мог бы быть заблокирован. Депутат решил выполнить требование регулятора и удалил видео.

Как пишет Бондаренко, в данный момент по поводу случившегося направлено несколько депутатских запросов, в том числе от депутата Госдумы от КПРФ Ольги Алимовой. В ближайшее время Бондаренко намерен подготовить заявление в суд, оспаривающее решение Генпрокуратуры. Роскомнадзор будет привлечен к делу как третья сторона.

Власти Екатеринбурга хотели построить новый храм на месте сквера в центре города. Однако многим местным жителям такой выбор места не понравился, поэтому с 13 мая в городе проходили массовые протестные акции. В итоге 16 мая в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, он предложил опросить горожан по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга заморозила строительство храма на время проведения опроса. Позже Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты своего опроса, согласно которым 74% жителей Екатеринбурга считают сквер неудачным местом для возведения храма. Администрация города объявила сбор предложений по возможным новым площадкам для храма.

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«Мегафон» может не выплатить дивиденды второй год подряд

Ведомости
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Совет директоров «Мегафона» рекомендовал не платить дивиденды по результатам 2018 финансового года, говорится в сообщении оператора. Дивиденды за 2017 г. оператор также не выплачивал (что стало первой невыплатой в публичной истории), а в конце 2017 г. отказывался от выплаты промежуточных дивидендов.

Согласно принятой в мае 2017 г. стратегии, дивиденды «Мегафона» составляют 70% свободного денежного потока, если его чистый долг меньше двух годовых показателей OIBDA.

В 2018 г. свободный денежный поток «Мегафона» составил 4,9 млрд руб., соотношение чистого долга и OIBDA – 2,4, говорилось в одном из сообщений оператора. Исходя из величины свободного денежного потока, дивиденды «Мегафона» за год могли составить 3,4 млрд руб., подсчитали «Ведомости». В 2019 г. «Мегафон» нацелен на снижение долговой нагрузки, для чего может использоваться прибыль 2018 г., сообщил представитель «Мегафона». Согласно отчетности оператора, к концу 2018 г. его долг достигал 294 млрд руб.

Годом ранее дивиденды оператора могли бы составить около 24,6 млрд руб. Оператор намеревался увеличить капитальные затраты, вложившись в исполнение «закона Яровой», цифровые проекты, расширение сети и непрерывность бизнеса. За 2018 г. компания инвестировала достаточно много средств в инфраструктуру и в выполнение требований законодательства, включая инвестиции на подготовку к 5G, а также выкуп акций, что по экономической сути равносильно выплате дивидендов, объяснил предложение совета директоров представитель «Мегафона».

В 2018 г. «Мегафон» провел делистинг с Лондонской фондовой биржи, а заодно выкупил часть акций, обращавшихся на Московской бирже. Совет директоров «Мегафона» прошлым летом решил, что сохранение статуса публичной компании «не является больше приоритетом». Публичность мешает компании проводить сделки с повышенным профилем риска, реализовывать экспериментальные партнерства, активнее сотрудничать с госкорпорациями.

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Новости

На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении к власти

Ведомости
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В отношении Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального – составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение к власти). Об этом в Facebook написал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Административное дело возбуждено из-за сообщения в микроблоге Twitter от 23 апреля.

«Провели целое лингвистическое исследование, нашли в твите негативный семантический компонент», – отметил Жданов. Он напомнил, что в Twitter Волков прокомментировал решение суда по делу Юрия Картыжева, приведя прямую цитату из решения суда. «Более того, во время написания твита Волков был не в России (КоАП России действует только на территорию РФ). Ну и конечно Путин – физическое лицо, а не Президент», – написал Жданов.

По словам Жданова, теперь Волкову грозит штраф в размере до 100 000 руб. Дело об административном правонарушении уже находится в Тверском районном суде, добавил юрист. «Понятно, что цель тут не штраф, а повторность, чтобы в следующий раз уже дать сутки», – считает Жданов. По его мнению, закон о неуважении к власти «неправовой, не соответствует Конституции и Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Сейчас Волков содержится в спецприемнике. Симоновский районный суд Москвы 22 мая признал его виновным в нарушении п. 4 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка организации митинга, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу) и арестовал на 20 суток. Речь идет о прошедшей в сентябре акции протеста против повышения пенсионного возраста.

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Новости

«Вымпелком» в четыре раза сократил выплаты по дивидендам

Ведомости
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Совет директоров «Вымпелкома» (владеет торговой маркой «Билайн») рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов около 8 млрд руб., говорится на сайте раскрытия информации. Это в 4,5 раза меньше, чем в 2018 г., когда было выплачено 36 млрд руб. Годовое собрание акционеров назначено на 28 июня 2019 г. Как отмечается в сообщении, выплаты по обыкновенным именным акциям составят 156 руб. на акцию (или всего 7, 9 млрд руб.), по привилегированным 0,1 коп. на акцию (или 6 426 руб.)

«Вымпелком» является 100% дочерней компанией телекоммуникационного холдинга Veon и третьим по величине абонентской базы сотовым оператором в России. Акционерами Veon являются LetterOne Михаила Фридмана и партнеров (47,9% акций) и норвежский телекоммуникационный холдинг Telenor (8,9%). Еще 34,9% акций компании торгуются на Nasdaq.

В 2018 г. «Вымпелком» отчитался об убытке по РСБУ в размере 2,1 млрд руб., в 2017 г. по РСБУ у «Вымпелкома» была чистая прибыль 13,85 млрд руб. Чистую прибыль по МСФО компания в 2018 г. не раскрывала. Выручка и EBITDA по МСФО в 2018 г. (эти показатели компании раскрыты в отчетности «Вымпелкома» по МСФО) выросли незначительно на 2,4% до 349,7 млрд руб. и на 2,8% до 121 млрд руб. соответственно.

В 2018 г. «Вымпелком» сообщил о росте затрат на исполнение «закона Яровой», говорилось в отчете материнского холдинга Veon. А в ближайшие пять лет оператор оценил свои расходы в 45 млрд руб.

Пакет антитеррористических поправок в законодательство, разработанный депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым, был принят в 2016 г. Среди прочего он обязывает операторов мобильной связи хранить все записи звонков и любые сообщения, которыми обмениваются пользователи, в течение полугода, а метаданные о фактах соединения – в течение трех лет.

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Технологии
Новости

Bloomberg узнал о планах Alibaba продать акции на $20 млрд на бирже Гонконга

Ведомости
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Китайский интернет-гигант Alibaba изучает возможность привлечения $20 млрд за счет размещения акций в Гонконге, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, Alibaba обсуждает с финансовыми консультантами условия проведения листинга. Компания собирается подать заявку во втором полугодии 2019 г., уточнили источники.

За счет нового листинга компания хочет диверсифицировать источники привлечения финансирования и повысить ликвидность акций, рассказали источники. По их информации, окончательное решение о проведении листинга еще не принято.

Как отмечает Bloomberg, в 2014 г. Alibaba привлек за счет размещения акций на Нью-Йоркской бирже (NYSE) $25 млрд, что стало крупнейшим IPO в мире. В 2018 г. акции компании на NYSE подешевели на 22%.

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Бизнес
Новости

Акции «Россетей» подешевели на новостях о дивидендах

Ведомости
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Акции «Россетей» в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 6% после новости о том, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2018 г. из-за убытка.

На 18:12 мск обыкновенные акции «Россетей» стоили 1,1707 руб. за бумагу (-6,1%) при объеме торгов 581 млн руб., привилегированные акции подешевели на 4,7% до 1,498 руб. за бумагу.

В понедельник, 27 мая, компания сообщила, что на годовом собрании 27 июня акционеры рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за январь – март этого года в размере 0,07997 руб. на привилегированную акцию и 0,02443 руб. на обыкновенную. «ПАО «Россети» планирует направить на выплату дивидендов за I квартал 2019 г. более 5 млрд руб. Такой уровень дивидендных выплат является беспрецедентным в истории компании, в два раза превышает объем дивидендов, выплаченных по итогам I квартала 2018 г. и сопоставим с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования ПАО «Россети», – отметили в пресс-службе компании.

В 2018 г. компания направила акционерам выплаты только за I квартал – 2,467 млрд руб. По итогам 2017 г. «Россети» не стали выплачивать дивиденды из-за убытка.

«Россети» – крупнейшая российская электросетевая компания. Государству принадлежит 88,04% в капитале «Россетей» через Росимущество.

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