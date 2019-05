Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии

Политика

РБК: минфин США раскрыл только 1% материалов, из-за которых Дерипаска оказался под санкциями

Документ с доказательствами по включению бизнесмена Олега Дерипаски в санкционный список США состоит из 186 страниц, пишет РБК со ссылкой на американского адвоката предпринимателя Эриха Феррари из Ferrari & Associates. Как отмечает издание, минфин США недавно раскрыл только 1% материалов, на основании которых было принято решение о введении санкций против Дерипаски.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение минфина США. – «Ведомости») 21 мая направило в американский суд, рассматривающий иск бизнесмена против OFAC, список документов, на основании которых было принято решение о санкциях. В перечне 29 приложений, в них содержатся оценка дохода Дерипаски на основании данных Bloomberg Billionaires Index и Forbes, информация с персонального сайта бизнесмена, статьи из The Guardian, Telegraph, The Times, Financial Times про Дерипаску, данные Google Maps о расположении дома бизнесмена в Лондоне, материалы журналистов из OCCRP о получении Дерипаской паспорта Кипра, материалы американских судов по двум процессам, в которых участвовал Дерипаска, – против Associated Press и против предпринимателя Александра Гликлада.

Феррари отказался комментировать РБК дело Дерипаски против минфина США. Адвокат отметил, что публичные материалы американского суда свидетельствуют о получении Дерипаской и его юристами копии 186-страничной доказательной базы против бизнесмена.

После получения документа защита Дерипаски решила внести правки в первоначальный иск, поданный в марте 2019 г. Изменения должны быть внесены до 20 июня. После этого OFAC собирается ходатайствовать об отклонении иска в упрощенном порядке.

США ввели санкции против Дерипаски 6 апреля 2018 г. за то, что бизнесмен действует в интересах «высокопоставленных должностных лиц» России. Ведомство подозревает бизнесмена в причастности к отмыванию денег и в связях с организованной преступностью. Дерипаска подал иск против OFAC 15 марта. Бизнесмен считает санкции против него незаконными.