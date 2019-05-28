Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
По ее словам, накануне правительственные войска Сирии при поддержке российских военных нанесли воздушные удары на юге провинции Идлиб. При этом атаке подверглась общественная инфраструктура – школы, рынки и больницы. Это привело к потерям среди гражданского населения: погибло 229 граждан, еще 727 были ранены.
Ортагус заявила, что такие атаки являются «безрассудной эскалацией конфликта и недопустимы». Пресс-секретарь госдепартамента призвала остановить насилие.
Ситуация в сирийской провинции Идлиб ухудшилась в начале мая: боевики регулярно атакуют позиции армии президента Башара Асада. Одна из последних крупных атак произошла 25 мая, когда в провинции Хама боевики выпустили более 20 снарядов по населенным пунктам. Ранее госдепартамент заявил, что войска Асада могли 19 мая применить химическое оружие в Идлибе. Дамаск настаивает, что никогда не использовал химических боеприпасов.