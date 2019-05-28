Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии

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Руководитель ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

Причина падения рейтинга президента России Владимира Путина – неверие россиян в то, что жить им станет лучше. Об этом заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров во время передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь», отвечая на вопрос о том, связано ли продолжающееся падение рейтинга с пенсионной реформой.

«Я думаю, что главная причина – это непонимание, когда нам станет жить лучше. А что значит жить лучше? Это значит – когда начнут расти наши доходы? По данным статистиков – им, правда, сегодня немногие верят, – последние пять лет наши доходы не растут», – сказал он.

По его словам, это людей напрягает и даже удивляет: острая фаза кризиса закончилась уже в 2016 г., а жить лучше не стало. «Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче», – добавил Федоров.

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер». «Она всем показала, что наши расчеты на то, что завтра мы будем больше зарабатывать, у нас будет лучше медицина, лучше образование, лучше социальное обеспечение, – вот эти расчеты и ожидания оказались перечеркнуты. Нам показали – нет, в будущем мы просто будем больше работать за те же деньги», – отметил он. Это прибавило пессимизма, констатировал Федоров. «Мы назвали это «эффектом черных очков», которые наши соотечественники надели тогда и с тех пор не снимают», – подчеркнул он.

24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили о доверии Путину, что стало минимумом с января 2006 г. В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов. Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г., после объявления о повышении пенсионного возраста.