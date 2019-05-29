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Губернатор Хабаровского края назвал ошибки пилотов причиной крушения SSJ100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), потерпевший крушение во время захода на посадку в «Шереметьево», был полностью исправен, причиной катастрофы стал человеческий фактор, заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал со ссылкой на заключение Росавиации. «Технически самолет был в идеальном состоянии», – подчеркнул он в эфире местного телеканала «Губерния».

Лайнеры SSJ100 собирают на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Как пояснил «Коммерсанту» пресс-секретарь губернатора, документ в администрацию Хабаровского края поступил из управления безопасности полетов Росавиации, проводившего расследование катастрофы.

По словам Фургала, причиной крушения стали ошибки пилотов, которые они совершили «по неопытности или на нервном срыве». «Первая ошибка – под неправильным углом на высокой скорости начали садиться. На третьем ударе стойками пробили крылья, баки, полилось топливо, и самолет загорелся», – сказал губернатор. Он добавил, что до последней минуты двигатели работали нормально.

Фургал также подчеркнул, что ни о каком прекращении производства самолетов SSJ100 после катастрофы не может быть и речи. «Наоборот, будем его расширять», – сказал он, отметив, что самолет в скором времени будет модернизирован: его немного уменьшат в длину, за счет чего улучшатся характеристики.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек. Министерство транспорта пообещало представить первые итоги расследования катастрофы SSJ100 в середине лета.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»