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Нил Ушаков официально ушел с поста мэра Риги

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков официально подал в отставку. Об этом сам Ушаков сообщил на своей странице в соцсети Instagram. «Выборы в Европарламент прошли, и сегодня я ухожу с должности», – написал он, пообещав продолжить доказывать в суде, что его отстранение было незаконным. «Наша команда в ближайшее время выберет нового мэра и продолжит дела, которые мы начали еще в 2009 г.», – добавил он. По данным источников агентства Baltic News Service, новый мэр Риги может быть избран 30 мая.

Ушаков занял пост мэра Риги летом 2009 г. и проработал в этой должности почти 10 лет. В апреле 2019 г. он был отстранен от должности по ходатайству министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце. Ушакова обвинили в том, что он не соблюдал установленные законом обязательства в качестве представителя муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme. В начале года дома и в офисе Ушакова прошли обыски в рамках расследования о коррупции в муниципальном предприятии. Его подозревали в растрате не по назначению 18 млн евро бюджетных средств, но официальных обвинений не предъявлялось. Ушаков все обвинения отрицал: по его словам, список нарушений, ответственность за которые на него возложили, – это попытка найти «незначительные нарушения процедуры».

В феврале 2019 г. издание Delfi написало о том, что Ушаков планирует принять участие в выборах в Европарламент, которые пройдут в мае. Он возглавил список партии «Согласие» и был избран депутатом Европарламента.