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Путин ограничил право иностранцев служить в российской армии по контракту

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане смогут воспользоваться правом на заключение контракта о военной службе в России только один раз. Соответствующий документ, вносящий изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» опубликован на сайте официальном правовой информации.

В действующей редакции закона подобных ограничений нет. Первый контракт заключается на пять лет и может быть перезаключен, спустя какое-то время. Теперь право на заключение нового контракта у солдат, матросов, сержантов, старшин и спасателей иностранцев «появится только в случае приобретения гражданства» России.

Право служить по контракту в российской армии у иностранцев в возрасте от 18 до 30 лет появилось в 2003 г. В отличие от российских граждан, иностранные контрактники вместо присяги приносят обязательство соблюдать Конституцию, законы России и нормы международного права, а также беспрекословно выполнять приказы команди¬ров, хранить государственную и военную тайну.

В 2015 гг. Путин подписал указ, уточняющий, что иностранцев-контрактников. можно привлекать к боевым операциям. Они могут участвовать «в выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ и законодательством РФ», отмечалось в документе.