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Bloomberg узнал о планах Хиллари Клинтон заняться съемками фильмов

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и ее дочь Челси создают продюсерскую компанию для проектов в кино и на телевидении, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их данным, проект пока на ранней стадии.

Ранее бывший госсекретарь США ранее уже участвовала в создании телепроектов: вместе с режиссером Стивеном Спилбергом она продюсировала телесериал The Woman’s Hour, посвященный борьбе женщин за право голоса. Будущая компания сосредоточится на производстве фильмов, «снятых женщинами и о женщинах». Семья Клинтон хочет использовать кино и телевидение для того, чтобы продолжить оказывать влияние на культуру и общество США после ухода из политики, отмечает Bloomberg.

Клинтон идет по стопам экс-президента США Барака Обамы. Он вместе с супругой Мишель в мае заключил с компанией Netflix контракт, предусматривающий участие в съемках фильмов, сериалов и передач. «Эти проекты будут доступны в 125 млн домов, являющихся подписчиками Netflix в 190 странах», — сообщал стриминговый сервис.

Клинтон проиграла на выборах президента США 8 ноября 2016 г., набрав лишь 227 голосов против 304 у действующего президента страны Дональда Трампа по выборщикам от штатов, хотя и опередив его по числу голосов избирателей. Клинтон обошла республиканца почти на 3 млн голосов.