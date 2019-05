Bloomberg узнал о планах Хиллари Клинтон заняться съемками фильмов

Технологии

Акционеры не смогли снять Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook

Несколько акционеров Facebook не смогли снять основателя социальной сети Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании, сообщает CNBC. Их предложение, озвученное на годовом собрании, было отвергнуто большинством голосов. Одновременно акционеры утвердили запрошенные компенсации для топ-менеджеров Facebook, в том числе выделение $20 млн на обеспечение безопасности Цукерберга, его семьи и дома.

Инвесторы компании ранее уже пытались снять Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook и изменить структуру компании, но безуспешно. По их мнению, Цукерберг, являясь также гендиректором компании, имеет слишком большое влияние, и один из руководящих постов должен занять независимый кандидат. Однако их предложения были отклонены, поскольку Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют тем типом акций, который дает им право на большее число голосов.

Business Insider отмечает, что такие требования возникли после скандалов, связанных с утечками данных и обвинениями во вмешательстве в выборы в США.

В марте 2018 г. The New York Times и The Observer сообщили, что британская фирма Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей. Эта компания сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа, а также с организаторами кампании за выход Великобритании из ЕС. Действия Cambridge Analytica могли затронуть более 87 млн пользователей соцсети. В октябре британское управление уполномоченного по вопросам информации оштрафовало Facebook за утечку личных данных на 500 000 фунтов стерлингов ($644 000). Это максимально возможный штраф с учетом срока давности по этому делу.