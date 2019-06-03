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Трамп сообщил об отставке своего советника по экономическим вопросам

Советник по экономическим вопросам президента США Дональда Трампа Кевин Хассет уходит в отставку. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Причины его ухода не называются. Президент поблагодарил Хассета за его работу. Трамп также отметил, что сообщит о его замене, когда вернется в США.

Хассет стал советником президента в апреле 2017 г. До этого он руководил исследования в сфере экономической политики в Американском институте предпринимательства.

К Хассету положительно относились в Белом доме, несмотря на первоначальный скептицизм сторонников жесткой политики Трампа из-за поддержки им иммиграции как движущей силы экономического роста, пишет Bloomberg. Однако его влияние сдерживалось президентом, который регулярно принимал политические решения на основе интуиции, а не статистического анализа, отмечает агентство. Кроме того, пребывание Хассета на посту советника было омрачено несколько раз допущенными фактическими ошибками.