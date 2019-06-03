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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Ведомости
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Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области. «На 06.00 понедельника пострадали 116 человек, в том числе один ребенок», – уточнил собеседник агентства.

Сейчас в больницах находятся 17 человек, один из пострадавших в тяжелом состоянии, добавил он.

В субботу, 1 июня, в цехе по производству тротила на нижегородском заводе «Кристалл» произошла серия взрывов. Взрывной волной были выбиты окна в жилых домах, расположенных в радиусе 3 км от предприятия. В Дзержинске ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По мнению следствия, причиной взрывов могли стать нарушения технологического процесса. Всего на территории завода разрушено пять зданий – три складских и два производственных общей площадью 800 кв. м. После взрывов на заводе начался пожар, огнем было охвачено 1200 кв. м.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии

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Технологии
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Роскомнадзор внес Tinder в реестр организаторов распространения информации

Ведомости
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Роскомнадзор внес компанию Match Group, владеющую приложением Tinder, в реестр организаторов распространения информации, говорится в сообщении ведомства. «Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», – уточнил Роскомнадзор.

Роскомнадзор формирует реестр организаторов информации совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и органами госбезопасности в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно этому закону организатором распространения информации в интернете признается юрлицо, обеспечивающее функционирование информационных систем и (или) программ, предназначенных для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. На данный момент приложение доступно более чем в 190 странах. Tinder получает доход от размещения рекламы в бесплатной версии и от использования двух платных версий приложения – Tinder Plus и Tinder Gold.

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Бизнес
Новости

В «Пятерочках» появятся аптечные пункты выдачи заказов

Ведомости
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В магазинах «Пятерочка» появятся аптечные пункты выдачи заказов, говорится в пресс-релизе X5 Retail Group (в нее входит сеть «Пятерочка»).

Группа подписала соглашение о сотрудничестве между X5 ОМНИ, развивающей технологическую платформу почтовых сервисов X5, и фармацевтическими компаниям «Медэкспорт – Северная звезда» и «Здравсервис». Они договорились о том, что в «Пятерочках» до конца 2025 г. откроется 950 аптечных пунктов выдачи заказов. «Медэкспорт – Северная звезда» и «Здравсервис» на условиях долгосрочной аренды откроют аптеки, в которых будут выдаваться интернет-заказы. Доставка в пункты выдачи будет осуществляться за счет логистической инфраструктуры X5 через собственные сортировочные центры компаний.

Как пояснил директор по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group Игорь Плетнев, который цитируется в пресс-релизе, стратегия группы не предусматривает открытия собственных аптек, но наличие такого сервиса в магазинах «является важным дополнительным удобством» для клиентов.

Политика
Новости

Против Улюкаева возбудили административное дело о неуплате транспортного налога

Ведомости
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В отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева возбуждено административное дело из-за неуплаты транспортного налога в размере более 115 000 руб., передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Дело против бывшего министра было заведено 22 мая. Адвокат осужденного Лариса Каштанова сообщила, что ей неизвестно об этом долге. «Я не могу пояснить, я не в курсе», – сказала она.

Улюкаев был министром экономического развития с июня 2013 г. по ноябрь 2016 г. В ноябре 2016 г. его задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и получении $2 млн взятки от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, в декабре 2017 г. суд признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Экс-министра также оштрафовали на 130 млн руб. Улюкаев отбывает наказание в исправительной колонии № 1 в Тверской области.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

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Политика
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У экс-главы Клинского района Подмосковья потребовали изъять имущество на 9 млрд рублей

Ведомости
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Прокуроры требуют изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд руб., говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Имущество включает 1699 объектов недвижимости, преимущественно земельные участки в Клинском районе, кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд руб., рассказал представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Также, по его словам, это четыре автомобиля стоимостью 9,4 млн и 4,7 млрд руб. как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества.

Куренной отметил, что требование выдвинуто после того, как ведомство совместно с УФСБ и ГСУ СКР по Московской области завершило работу по выявлению в России активов Постриганя, которые были приобретены на непредусмотренные законом доходы и во время его нахождения на муниципальной службе.

Как писал «Коммерсантъ», Постригань был задержан в июне 2018 г. в аэропорту «Шереметьево» при попытке улететь за границу. Против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также служебном подлоге (ч. 3 ст. 286 и ст. 292 УК). Ему инкриминируется то, что в 2013 г. он подписал разрешительные документы на ввод в эксплуатацию жилого дома в Клину, хотя знал, что работы по капитальному строительству объекта велись с явными нарушениями, а потом жить в доме будет небезопасно. Таким образом, считает следствие, экс-глава района нанес государству ущерб в 34 млн руб. Кроме того, бывшему чиновнику предъявили обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По некоторым данным, отмечал «Коммерсантъ», оно связано с вводом в эксплуатацию этого же жилого дома.

Постригань возглавлял район с 1992 по 2014 г., а затем еще три года был местным депутатом.

В апреле суд изъял в доход государства имущество бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, обвиненного в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, отмывании незаконно полученных денег и имущества, а также в получении взятки в особо крупном размере. Изъятое имущество бывшего чиновника прокуратура оценивала в 10 млрд руб.

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Бизнес
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ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК

Ведомости
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ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.

Параметры сделки в пресс-релизе не раскрываются. Сумму сделки стороны не комментируют. Для продажи ВТБ группу оценили примерно так же, как и перед несостоявшимся весной IPO на Лондонской бирже, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с деталями готовящейся сделки. Тогда РТК была оценена в $1,363–1,605 млрд, писало агентство Reuters со ссылкой на отчет одного из организаторов размещения – «ВТБ капитал».

ВТБ планирует достичь дополнительной синергии на зерновом рынке за счет объединения активов в области транспортной экспортной логистики и торговли, отмечается в пресс-релизе. По мнению банка, сделка приведет к увеличению эффективности логистических цепочек на территории России, обеспечит приток капитала и поможет сделать ценообразование прозрачным.

«Модернизация логистической инфраструктуры – одна из приоритетных стратегических задач РТК. Железнодорожный транспорт обеспечивает около 50% поставок зерна в глубоководные порты, а также является наиболее эффективным способом осуществления поставок зерна из удаленных регионов России для последующего перераспределения на экспортные поставки в портах», – отмечается в сообщении. РТК и ВТБ планируют продолжить развитие других сегментов бизнеса, в том числе перевозку лесных и навалочных грузов, минеральных удобрений.

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Технологии
Новости

Производителей смартфонов с поддержкой eSim обяжут хранить данные абонентов в России

Ведомости
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Власти России обяжут производителей смартфонов с поддержкой виртуальных сим-карт eSim хранить персональные данные пользователей и криптографические ключи на серверах, размещенных на российской территории, пишет «Коммерсантъ». Об этом говорится в докладе, подготовленном Институтом исследований интернета (ИИИ) по итогам совещаний с представителями Минкомсвязи, ФСБ, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и научно-производственной компании «Криптонит», входящей в «ИКС холдинг» Антона Черепенникова (копия доклада есть у газеты). Директор ИИИ по стратегическим проектам Ирина Левова сообщила изданию, что 3 июня доклад направят вице-премьеру Максиму Акимову.

В докладе говорится, что хранение личных данных абонентов на территории страны – единственная возможность гарантировать сохранность тайны связи россиян. На данный момент при тестировании eSim проблем с безопасностью обнаружено не было, внедрение данной технологии помогло бы сэкономить на физических сим-картах, отмечает «Коммерсантъ».

Чипы для eSim производятся за границей, как и платформы загрузки профилей, поясняется в докладе. Криптографические ключи eSim-карт также хранятся за рубежом, что не может гарантировать защиту тайны связи, считают авторы доклада. По их мнению, производителям устройств с eSim и платформ загрузки профилей необходимо обязать создавать в России представительства и получать соответствующие лицензии. Помимо этого производители должны предоставлять российским операторам связи равный доступ к технологии, уточняется в документе. В Минкомсвязи, «Мегафоне» и МТС подтвердили участие в подготовке доклада. В «Вымпелкоме» заявили, что согласны с выводами доклада. В ФАС отметили необходимость проработки рисков информационной безопасности eSIM.

На российском рынке технологию eSim поддерживают следующие смартфоны: iPhone XR, XS и XS Max от Apple, а также Google Pixel 3 и Pixel 3 XL. Р.

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Политика
Новости

Трамп сообщил об отставке своего советника по экономическим вопросам

Ведомости
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Советник по экономическим вопросам президента США Дональда Трампа Кевин Хассет уходит в отставку. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Причины его ухода не называются. Президент поблагодарил Хассета за его работу. Трамп также отметил, что сообщит о его замене, когда вернется в США.

Хассет стал советником президента в апреле 2017 г. До этого он руководил исследованиями в сфере экономической политики в Американском институте предпринимательства.

К Хассету положительно относились в Белом доме, несмотря на первоначальный скептицизм сторонников жесткой политики Трампа из-за поддержки им иммиграции как движущей силы экономического роста, пишет Bloomberg. Однако его влияние сдерживалось президентом, который регулярно принимал политические решения на основе интуиции, а не статистического анализа, отмечает агентство. Кроме того, пребывание Хассета на посту советника несколько раз омрачалось допущенными фактическими ошибками.

Экономика
Новости

Руководитель Росстандарта анонсировал отмену около 10 000 советских ГОСТов

Ведомости
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Около 10 000 действующих советских ГОСТов в ближайшее время будут отменены или пересмотрены, заявил в интервью «РИА Новости» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

По его словам, устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики. В основном это касается стандартов в сфере добровольного применения, принятых до 1991 г.

С 2012 г. средний возраст национального стандарта был сокращен с 21 до 17 лет, отмечает Абрамов. В 2021 г. этот показатель планируется довести до 10 лет. По оценкам Росстандарта, использование обновленных стандартов подтолкнет российские предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Политика
Новости

Канада приостановила работу посольства в Венесуэле

Ведомости
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Канада приостановила работу своего посольства в Венесуэле, говорится в заявлении министра иностранных дел страны Христи Фриланд.

По ее словам, власти Венесуэлы приняли меры для ограничения возможности работы иностранных посольств в стране. Срок действия виз канадских дипломатов истекает, и они не могут их продлить.

Консульская помощь канадцам в Венесуэле будет оказана через посольство в Колумбии, добавила Фриланд. Она также посоветовала канадцам избегать поездок в Венесуэлу в ближайшие несколько месяцев.

В конце января в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо отказался признать его президентом и объявил себя временным руководителем страны. США, Канада, ЕС и большинство латиноамериканских стран поддержали Гуайдо. Россия и Китай поддерживают Мадуро.

Технологии
Новости

Google сообщил о сбое в работе своих сервисов

Ведомости
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В работе сервисов Google Cloud, G Suite и YouTube произошел сбой. Пользователи могут столкнуться с низкой производительностью или повторяющимися ошибками, сообщается на Google Cloud Platform.

О проблеме с сервисом Google Compute Engine, от которого зависит работа других сервисов, из-за перегрузки сети компания сообщила 2 июня в 12.25 по тихоокеанскому времени США (22.25 мск). Через два с половиной часа она заявила, что не смогла ее решить.

По данным сайта DownDetector, отслеживающего стабильность работы интернет-сервисов, самые масштабные сбои в работе сервисов Google произошли на востоке США. Кроме того, они наблюдались в Европе, Японии и Австралии.

О сбоях также сообщили пользователи Snapchat и Vimeo, пишет The Verge. Эти сервисы также используют Google Cloud.

Бизнес
Новости

SOCAR и Сбербанк создали предприятие для загрузки Антипинского НПЗ

Ведомости
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Азербайджанская SOCAR и Сбербанк в конце мая создали совместное предприятие – ООО «Сокар энергоресурс», следует из данных ЕГРЮЛа. По информации «Коммерсанта», оно будет поставлять нефть для переработки на Антипинский НПЗ.

Кипрской Socar Russia Investments Ltd принадлежит 60% предприятия, структуре Сбербанка ООО «СБК комплект» – 40%. Его гендиректором стал Фарид Джафаров, который возглавляет основную российскую структуру SOCAR – трейдера ООО «Сокар рус».

SOCAR к июлю планирует начать процессинг на Антипинском НПЗ, рассказал собеседник «Коммерсанта». Совместное предприятие будет закупать нефть у крупных нефтекомпаний, в том числе у «Лукойла» и «Сургутнефтегаза», добавил другой источник. Газета предполагает, что СП также может заняться развитием месторождений в Оренбургской области.

Сбербанк в апреле получил 80% Антипинского НПЗ. Банк сейчас ведет переговоры с потенциальными инвесторами о продаже завода, заявлял Герман Греф. SOCAR – один из претендентов на покупку Антипинского НПЗ.

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