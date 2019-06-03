Политика

Новости

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116 человек

Число пострадавших при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске увеличилось до 116 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Нижегородской области. «На 06.00 понедельника пострадали 116 человек, в том числе один ребенок», – уточнил собеседник агентства.

Сейчас в больницах находятся 17 человек, один из пострадавших в тяжелом состоянии, добавил он.

В субботу, 1 июня, в цехе по производству тротила на нижегородском заводе «Кристалл» произошла серия взрывов. Взрывной волной были выбиты окна в жилых домах, расположенных в радиусе 3 км от предприятия. В Дзержинске ввели режим чрезвычайной ситуации. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По мнению следствия, причиной взрывов могли стать нарушения технологического процесса. Всего на территории завода разрушено пять зданий – три складских и два производственных общей площадью 800 кв. м. После взрывов на заводе начался пожар, огнем было охвачено 1200 кв. м.

Последствия взрывов на заводе в Дзержинске. Фотографии