Бывший замруководителя СКР по Москве Никандров вышел из колонии

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Бывший заместитель руководителя управления Следственного комитета (СКР) по Москве Денис Никандров, осужденный за взятку, вышел из колонии в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Павел Черняк.
В конце мая Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство Никандрова об условно-досрочном освобождении. Он вышел на свободу на 1,5 года и 11 дней раньше назначенного прежде срока.
Никандрова задержали в 2016 г. вместе с бывшим руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым. По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его подельнику Андрею Кочуйкову (Итальянец).
Никандров полностью признал свою вину. Мосгорсуд приговорил его к 5,5 года колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере и лишил звания генерал-майора юстиции. Ламонов получил пять лет колонии строгого режима, а Максименко – 13 лет. Ламонову суд назначил также штраф в размере 32 млн руб., Максименко – 165 млн руб.
Черняк настаивал, что роль Никандрова в преступлении была «ничтожно мала», а также указывал, что осужденный сотрудничал со следствием. С учетом этих обстоятельств в октябре 2018 г. Верховный суд смягчил наказание Никандрову, постановив перевести его в колонию общего режима и пересчитав срок наказания с учетом проведенного под арестом времени.
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и акционеры «Роснефти» запустили добычу на Западно-Эргинском месторождении. Запуск добычи прошел прямо на годовом собрании акционеров. Обычно Сечин запускает добычу на месторождениях в присутствии президента Владимира Путина или отчитывается о запуске перед главой государства по телесвязи. В этот раз он по видеосвязи пообщался со специалистами, находившимися на месте запуска добычи.
Сечин отметил, что среди важных для «Роснефти» проектов по добыче можно выделить активы в Венесуэле, характеризующиеся исключительной ресурсной базой. «Мы не ожидаем значительного снижения добычи в 2019 г. на совместных проектах с PDVSA. В прошлом году, несмотря на сложную ситуацию, рост добычи на месторождениях компании в Венесуэле составил 7%», — уточнил он. После чего Сечин передал слово гендиректору АО «НК «Конданефть» Георгию Евграфову, находившемуся на месте запуска добычи.
Евграфов в свою очередь отчитался перед участниками годового собрания, что работы по подготовке месторождения к запуску успешно завершены. «В ноябре 2017 г. был запущен в эксплуатацию Кондинский промысел Эргинского кластера. Сегодня мы готовы к отгрузке нефти уже на втором месторождении кластера», — пояснил он. И уточнил, что на очереди — Чапровское месторождение, подготовка которого также ведется ускоренными темпами.
Западно-Эргинское месторождение открыто в 1997 г., входит в Кондинскую группу месторождений, которую «Роснефть» купила у «Независимой нефтегазовой компании» бывшего президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова в 2017 г. примерно за 40 млрд руб. Кондинская группа относится к Эргинскому нефтяному кластеру, общие инвестиции в его разработку «Роснефть» оценивала в 390 млрд руб. Начальные извлекаемые запасы кластера составляют 259 млн т, 90% из них являются трудноизвлекаемыми, максимальный уровень добычи нефти оценивается в 8,8 млн т.
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Нефтедобывающая компания Royal Dutch Shell Plc собирается в ближайшие пять лет выплатить акционерам не менее $125 млрд в виде дивидендов и выкупа акций. Об этом говорится в обновленной стратегии компании. При этом за пять лет, завершающихся в 2020 г., Shell планирует выплатить акционерам около $90 млрд. Размер дивидендов будет увеличен после завершения программы выкупа акций на $25 млрд, отмечается в документе.
Помимо этого руководство компании установило цель по капитальным затратам на уровне $30 млрд в год на ближайшие пять лет. В эту сумму не входят возможные крупные приобретения активов. Shell также повысила прогноз по свободному денежному потоку до $20 млрд к 2025 г. при условии, что нефть будет стоить $60 за баррель.
Чистая прибыль Shell в 2018 г. выросла в 1,8 раза по сравнению с 2017 г., до $23,352 млрд. Выручка компании увеличилась на 27,2% и составила $388,379 млрд. Чистый долг Shell на 31 декабря этого года составил $51,428 млрд, снизившись на 22% по сравнению с показателем предыдущего года.
Акции Shell дешевеют на 1% во вторник. С начала года капитализация компании увеличилась на 6,1% и составляет около 202,7 млрд фунтов стерлингов ($256,6 млрд).
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Годовое собрание акционеров «Роснефти» 4 июня утвердит рекордные дивиденды за 2018 г. С учетом промежуточных – суммарно 274,6 млрд руб., часть из них – 154,5 млрд руб. – госкомпания заплатила по итогам первого полугодия 2018 г.
По итогам годового собрания из совета директоров компании должен будет выйти гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг. Глазенберг вошел в совет директоров «Роснефти» летом 2017 г. Glencore раскрывал, что получил пятилетний контракт на покупку у «Роснефти» 220 000 баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки (около 11 млн т в год) по фиксированной цене (offtake-контракт). За 2017 г. Глазенберг получил от «Роснефти» в качестве вознаграждения за работу в совете директоров $530 000. Если аналогичное решение акционеры госкомпании примут и в этом году, то его доход за работу в российской компании превысит $1,6 млн.
На 11 мест в совете директоров претендуют 11 кандидатов. 19,75% в «Роснефти» владеет ВР, ее интересы в совете продолжат представлять главный исполнительный директор ВР Роберт Дадли и Гильермо Кинтеро, президент бразильской ВР Research. Представлять интересы государства в совете директоров «Роснефти» (51% госкомпании через «Роснефтегаз» принадлежит Росимуществу) будут помощник президента Андрей Белоусов, министр энергетики Александр Новак, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По уставу госкомпании государство может номинировать (и номинировало) еще и четырех независимых директоров – Маттиаса Варнига (исполнительный директор Nord Stream 2 AG), Олега Вьюгина (профессор Высшей школы экономики), бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и Ханса-Йорга Рудлоффа, президента ABD Capital Eastern Europe S.A.
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Верхняя палата конгресса США (сенат) одобрила законопроект, согласно которому запрет на выдачу американских виз или депортация могут быть применены к тем, кто причастен к вмешательству в выборы, передает The Hill. Вмешательством в выборы будет считаться нарушение законов о голосовании и финансировании избирательной кампании.
Законопроект был одобрен единогласно, отмечает издание. Он был одобрен юридическим комитетом сената и направлен на рассмотрение нижней палатой конгресса 16 мая. Рабочее название законопроекта – Deter Act (закон о сдерживании). Его подготовили сенаторы Линдси Грэм и Дик Дарбин. После голосования Грэм заявил, что в 2016 г. во время проведения президентских выборов в США Россия попыталась нанести удар «в самое сердце наших демократических ценностей и свобод».
После одобрения законопроекта сенатом его теперь должна утвердить палата представителей (нижняя палата конгресса). После этого законопроект должен будет одобрить президент США Дональд Трамп.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) несколько месяцев назад потребовала от «Яндекса» предоставить ключи для дешифровки переписки пользователей, пользующихся сервисами «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», пишетРБК со ссылкой на источник на IT-рынке и собеседник, близкий к компании. По информации источников, «Яндекс» до сих пор не предоставил запрошенные данные, хотя согласно закону компания должна была это сделать в течение 10 дней.
Как отмечает издание, «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» включены в реестр организаторов распространения информации, т. е. они признаны Роскомнадзором интернет-площадками, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями. Согласно закону Яровой ФСБ имеет право потребовать от любого сервиса из данного реестра предоставить информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей.
В ФСБ не стали комментировать информацию о запросе. Представитель пресс-службы «Яндекса» заявил, что компания работает в соответствии с законодательством. Комментировать требование ФСБ он не стал.
В «Яндексе» считают, что ФСБ слишком широко трактует норму закона Яровой, пояснил РБК сообщение источника на IT-рынке. По его словам, ФСБ потребовала предоставить сессионные ключи, которые позволят не только получить доступ к сообщениям пользователей, но и проанализировать весь трафик от пользователей к включенным в реестр сервисам «Яндекса». В свою очередь, дешифровка всего трафика может быть небезопасной для компании, добавил он. Источник, близкий к «Яндексу», подтвердил эту информацию. По его словам, «Яндекс» опасается, что сотрудничество с ФСБ приведет к оттоку пользователей, потере доли на рынке и в конечном счете к финансовым потерям.
В апреле 2018 г. из-за отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram. Тогда правоохранительные органы хотели получить доступ к переписке подозреваемых в организации терактов в метро Санкт-Петербурга. Основатель Telegram Павел Дуров объяснял отказ от сотрудничества защитой частной жизни и политикой конфиденциальности. Добиться полной блокировки Telegram Роскомнадзору так и не удалось. Мессенджер постоянно меняет IP-адреса, ведомство блокирует их миллионами, иногда отключая сторонние ресурсы.
Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram
Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это не игра в прятки и догонялки»
1/12
Денис Гришкин / Ведомости
Вице-премьер Аркадий Дворкович: «А у меня работает»
2/12
Евгений Разумный / Ведомости
Руководитель ФАС Игорь Артемьев: «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха... Вообще, если делаешь – надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом»
3/12
Михаил Метцель / ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров: «И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей»
4/12
Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов: «Практика по результатам истории с Telegram показала, что не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно... Telegram – это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение, и я бы очень желал, чтобы этот продукт, который создается нашими российскими разработчиками, такие уникальные продукты, как Telegram, они, конечно же, реализовывались и находили пути взаимодействия с государством с меньшим количеством неурядиц, проблем и конфликтов и с большим успехом»
5/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин: «Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия»
6/12
Евгений Разумный / Ведомости
Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин о том, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку: «Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам... У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал»
7/12
Максим Стулов / Ведомости
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал невозможность блокировки Telegram: «И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает»
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vk.com/andrew
Управляющий директор соцсети «В контакте» Андрей Рогозов о попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram и блокировке других IP-адресов: «Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов»
9/12
journ.msu.ru
Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков: «Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок»
10/12
Thomas Mukoya / Reuters
Компания Qiwi о действиях Роскомнадзора: «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram»
11/12
instagram.com/durov
А вот что об этом думает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров: «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли»
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. Об этом на брифинге сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель, передает телеканал «1 + 1».
«Не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации», – заявила она. Детали до принятия окончательного решения раскрываться не будут, добавила Мендель.
Зеленский приедет в Брюссель 4 июня. Это будет его первый рабочий зарубежный визит на посту президента. В частности, он встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского совета Дональдом Туском.
Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В своей речи после церемонии инаугурации он назвал Крым и Донбасс украинскими территориями. До этого он также выражал уверенность в том, что полуостров вернется в состав Украины, хотя, по его словам, этот «путь будет долгим».
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Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
«Естественно, это является для нас проблемой», – заявили в Сбербанке, отметив, что это могло стать одной из причин текущей ситуации на заводе.
Основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные с ним трейдерские структуры кредиты под поручительства завода, сообщил ранее Forbes со ссылкой на источники. Они не отражались в отчетности и Сбербанк о них не знал, рассказал изданию бывший сотрудник банка. Однако бывший сотрудник Антипинского НПЗ утверждает, что Сбербанк был в курсе сделок.
Сейчас Антипинский НПЗ находится под контролем Сбербанка. В мае предприятие обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Банк планирует продать завод и сейчас ведет переговоры с потенциальными инвесторами.
Технологии
Новости
Reuters: США могут провести антимонопольную проверку Apple, Google, Amazon и Facebook
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Власти США рассматривают возможность начать антимонопольную проверку в отношении Apple, Google, Amazon и Facebook, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Федеральная торговая комиссия и минюст США, отвечающие за соблюдение антимонопольного законодательства в стране, решили разделить надзор за этими компаниями. Apple и Google будут находиться под наблюдением минюста, а Amazon и Facebook – под наблюдением торговой комиссии.
Ведомства еще не решили, стоит ли начинать официальное расследование, отмечает агентство. Результаты вряд ли удастся получить быстро. Предыдущее расследование Федеральной торговой комиссии в отношении Google длилось более двух лет.
В начале июня The Wall Street Journal уже сообщала со ссылкой на источники, что минюст США готовится к антимонопольному расследованию в отношении Google.
Технологии
Новости
Tinder прокомментировал включение в реестр Роскомнадзора
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Внесение Tinder в реестр организаторов распространения информации не означает передачу данных о российских пользователях властям, заявил «Коммерсанту» представитель сервиса.
Компания зарегистрировалась, чтобы соответствовать требованиям закона, отметил собеседник газеты. Но никакие данные она не передавала, подчеркнул он.
Ранее Роскомнадзор сообщил, что внес компанию Match Group, владеющую Tinder, в реестр организаторов распространения информации. По закону входящие в реестр компании должны хранить данные о пользователях и передавать их по запросу правоохранительных органов.
Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. На сегодняшний день приложение доступно более чем в 190 странах.
Стиль жизни
Новости
Forbes назвал Jay-Z первым в мире рэпером-миллиардером
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Jay-Z стал первым в мире рэпером, состояние которого достигло $1 млрд, сообщает Forbes.
При оценке состояния артиста журнал учитывал его доходы и стоимость долей рэпера в нескольких компаниях, а также его расходы, которые предусматривает «образ жизни суперзвезды». Итоговые цифры были подтверждены внешними экспертами.
Самым дорогим активом Jay-Z, по оценкам Forbes, стал бренд шампанского Armand de Brignac – $310 млн. Рэперу также принадлежат доли в коньячном бренде D’Ussé ($100 млн), стриминговом сервисе Tidal ($100 млн) и Uber ($70 млн).
Путь Jay-Z к успеху впечатляет, отмечает Forbes, потому что до начала музыкальной карьеры он торговал наркотиками. В 1996 г. он основал собственный лейбл и выпустил первый альбом Reasonable Doubt. Рэпер получил 22 премии «Грэмми», а 14 его альбомов возглавляли список Billboard 200.
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Apple на конференции для разработчиков WWDC 2019 представила новую операционную систему – macOS Catalina. В ней компания отказалась от программы iTunes.
iTunes заменят три отдельных сервиса – Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts. Все, что было в медиатеке пользователя в iTunes, будет доступно в этих приложениях. iPhone и iPod теперь будут синхронизироваться с компьютером через Finder, отмечает The Verge.
Кроме того, на конференции Apple представила новую версию iOS с темным режимом и отдельную операционную систему для iPad.
Ранее Bloomberg сообщал, что Apple может объявить об отказе от iTunes на конференции. Сервис был запущен в январе 2001 г.