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Бывший замруководителя СКР по Москве Никандров вышел из колонии

Бывший заместитель руководителя управления Следственного комитета (СКР) по Москве Денис Никандров, осужденный за взятку, вышел из колонии в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Павел Черняк.

В конце мая Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство Никандрова об условно-досрочном освобождении. Он вышел на свободу на 1,5 года и 11 дней раньше назначенного прежде срока.

Никандрова задержали в 2016 г. вместе с бывшим руководителем управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его бывшим заместителем Александром Ламоновым. По версии следствия, они получили взятку в размере $500 000 от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за смягчение наказания его подельнику Андрею Кочуйкову (Итальянец).

Никандров полностью признал свою вину. Мосгорсуд приговорил его к 5,5 года колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере и лишил звания генерал-майора юстиции. Ламонов получил пять лет колонии строгого режима, а Максименко – 13 лет. Ламонову суд назначил также штраф в размере 32 млн руб., Максименко – 165 млн руб.

Черняк настаивал, что роль Никандрова в преступлении была «ничтожно мала», а также указывал, что осужденный сотрудничал со следствием. С учетом этих обстоятельств в октябре 2018 г. Верховный суд смягчил наказание Никандрову, постановив перевести его в колонию общего режима и пересчитав срок наказания с учетом проведенного под арестом времени.