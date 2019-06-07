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Число погибших при крушении катера в Будапеште увеличилось до 19 человек

Число погибших при затоплении туристического катера на реке Дунай напротив парламента Будапешта увеличилось до 19 человек, передает Associated Press со ссылкой на полицию Венгрии. Спасатели обнаружили тела еще четырех туристов. Пропавшими без вести до сих пор считаются восемь туристов и один член экипажа судна.

Представитель спасательной команды Нандор Ясенски рассказал заявил, что водолазы готовят затонувшее судно к подъему. Катер хотят поднять на поверхность воды при помощи плавучего крана.

Прогулочный катер «Русалка» с 33 туристами из Южной Кореи и двумя членами экипажа затонул 29 мая напротив здания парламента Венгрии после столкновения с теплоходом Viking Sygin. Спасти удалось только семерых. Ранее Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал на месяц капитана Viking Sygin.