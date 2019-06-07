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Пентагон предупредил о возможности односторонней установки границ Россией в Арктике

Россия может установить границы своего континентального шельфа в Арктике в одностороннем порядке. Такой риск указан в обновленном варианте стратегии минобороны США в Арктике, опубликованной на сайте ведомства. «Россия может принять решение установить эти границы в одностороннем порядке […] и применить свой военный потенциал, чтобы запретить доступ к оспариваемым водам и ресурсам в Арктике», – говорится в документе.

До сих пор при определении арктических границ Россия следовала международному праву, отмечают авторы стратегии. Тем не менее опасения Пентагона связаны с тем, как Москва регулирует перевозки по Севморпути. Как отмечают в минобороны США, эта практика отличается от международного права. Москва настаивала на том, чтобы иностранные суда получали разрешение на проход, а также пользовались услугами российских ледоколов.

Арктика рассматривается в документе как «стратегическая территория в качестве потенциального направления атаки на США». Ситуация в регионе «может прямо или косвенно ограничить возможности Пентагона перебрасывать силы в мире, а в более широком отношении – повлиять на стратегические задачи США, связанные с соперничеством с Китаем и Россией в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе», – указывается в стратегии.

Россия ведет себя как «полярная великая держава» и является крупнейшей нацией по населению и военному присутствию за полярным кругом, отмечается в американской стратегии. Российские коммерческие инвестиции сопровождались укреплением оборонного потенциала. Так, в декабре 2014 г. Россия сформировала Объединенное стратегическое командование Северного флота. США также опасаются развертывания в регионе возможностей Китая, который не является приполярной державой, но его деятельность здесь может представлять риски для США, отмечается в документе.